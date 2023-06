TORNA ANCHE QUEST’ANNO ALLA TENUTA RASOCOLMO L’APPUNTAMENTO CON IL CAPO RASOCOLMO SUMMER FEST. QUATTRO LE SEZIONI PREVISTE PER UN CARTELLONE CHE SPAZIA DALLA MUSICA, ALL’ARTE AL TEATRO, ALLA LETTERATURA.

Messina 12 giugno 2023 – Libri, musica teatro e arte per un cartellone di altissimo livello. Torna anche quest’anno l’appuntamento con il “Capo Rasocolmo Summer Fest”, piccolo festival delle arti che si terrà a partire da sabato 24 giugno alla Tenuta Rasocolmo di Piano Torre a Messina. Tantissimi gli appuntamenti che si susseguiranno sullo sfondo della meravigliosa cornice del promontorio più a Nord della Sicilia. Quattro le sezioni curate da partner di grande rilievo: Nous Editrice per gli incontri letterari, Claudio Iudicelli per la rassegna “Wine & Music”, Roberto Bonaventura per l’ormai consueto appuntamento con “Promontorio Nord”, rassegna teatrale di grandissimo pregio, e Mariateresa Zagone per le arti visive. Un vero e proprio percorso culturale che vedrà susseguirsi sul palco artisti del calibro di Manuela Ciunna, Tony Canto, Luca Madonia, Francesco Cafiso, Simona Sciacca e tanti tanti altri.

Il via alla rassegna sabato 24 giugno con “La chiamata: incontro su “Al centro del fuoco ” di Oriah Mountain Dreamer, a cura di Nous Editrice. Presenta Ermelinda Gulisano.

I biglietti per tutti gli eventi sono acquistabili sul sito della Tenuta www.tenutarasocolmo.com

Info e prenotazioni al numero 393 334 3760.

Ufficio Stampa “Capo Rasocolmo Summer Fest ‘23”

Barbara Turati 3490514739

