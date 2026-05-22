Prenderà il via il prossimo 17 giugno il corso per il conseguimento della Licenza Europea di Condotta Treni, la cosiddetta “patente del macchinista”, promosso da Fer Consulting in collaborazione con Faisa Cisal Sicilia.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di formare figure altamente specializzate, in linea con gli standard europei, rispondendo concretamente alla crescente richiesta di personale qualificato nel comparto ferroviario. Il corso è rivolto a giovani diplomati interessati a intraprendere una carriera nel settore ferroviario, ma anche a chi desidera riqualificarsi professionalmente e acquisire nuove competenze spendibili nel mercato del lavoro.





Per accedere al percorso formativo è necessario avere compiuto 18 anni, essere in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, avere un’ottima conoscenza della lingua italiana e ottenere l’idoneità psico-fisica certificata da RFI – Rete Ferroviaria Italiana.

La formazione sarà articolata in 16 giornate intensive, al termine delle quali i partecipanti sosterranno l’esame finale. Questo modulo rappresenta il primo passaggio obbligatorio per accedere ai successivi livelli di abilitazione previsti per la professione di macchinista.





“La figura del macchinista è centrale per garantire sicurezza, efficienza e qualità del trasporto ferroviario – dichiara Romualdo Moschella, segretario regionale di Faisa Cisal –. Investire in una formazione mirata e di alto livello significa rafforzare l’intero sistema infrastrutturale e valorizzare i lavoratori del futuro”.

Il corso è a numero chiuso. Maggiori informazioni sul programma e sulle modalità di iscrizione sono disponibili sul sito ufficiale di Fer Consulting.

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