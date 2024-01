Con il primo laboratorio dedicato alla pratica agricola della vite ad alberello, patrimonio Unesco da tutelare e tramandare, è iniziato oggi il percorso realizzato dall’Ente Parco Nazionale e dal Comune di Pantelleria, in collaborazione con #EBAT, Ente Bilaterale Agricolo Territoriale della provincia di Trapani, nell’ambito del finanziamento del Ministero della Cultura per l’individuazione degli interventi a favore degli elementi italiani iscritti nella “Lista prevista dalla Convenzione UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale e immateriale”.

Gli incontri sono gratuiti con prenotazione tramite email o modulo da consegnare presso gli uffici del Parco e si terranno il 24 maggio, il 20 settembre, il 22 novembre. Attraverso workshop, cantieri didattici, lezioni teoriche e pratiche si intende diffondere i saperi locali legati alla pratica dell’innesto e della potatura della vite ad alberello di Pantelleria, i partecipanti si metteranno a confronto diretto con esperti.

Il prossimo appuntamento si terrà il 16 febbraio ore 9 al vivaio Paulsen dedicato al tema dell’innesto a tavolino e del sovrainnesto della vite e della sconcatura della vite ad alberello. Nel pomeriggio, alle 18, presso l’Aula Consiliare si terrà il workshop “Innesto dello Zibibbo di Pantelleria: la tutela del germoplasma autoctono”.

Luogo: Pantelleria, PANTELLERIA, TRAPANI, SICILIA

