Ricerche in corso

Tre giovani, un ragazzo e due ragazze, sono dispersi dal primo pomeriggio di oggi, venerdì 31 maggio, a causa della piena del fiume Natisone. Poco prima, intorno alle 13.30, avevano lanciato l’allarme con il telefono, trovandosi su un isolotto mentre l’acqua stava salendo rapidamente a causa delle piogge torrenziali delle ultime ore.

Le ricerche sono in corso anche con l’elicottero dei vigili del fuoco decollato da Venezia. Sul luogo sono presenti anche i carabinieri.

Tentativi di salvataggio

Durante la perlustrazione della zona, i vigili del fuoco hanno individuato i tre dispersi sul Natisone, ma non sono riusciti a salvarli. I giovani, stretti tra loro per resistere alla corrente, non sono stati agganciati in tempo dai soccorritori che stavano cercando di avvicinarsi con una gru e di lanciare una corda per metterli in salvo. Poco dopo, sono stati trascinati via dalla corrente e si sono perse le loro tracce.

Indagini in corso

Mentre i vigili del fuoco continuano le ricerche, i carabinieri sono impegnati nel tentativo di risalire alle generalità dei tre ragazzi. I giovani potrebbero essere arrivati nella zona, immersa nella natura, a piedi e poi aver raggiunto l’isolotto guadando, visto che il livello dell’acqua era ancora basso in quel momento. Nell’area è stata individuata un’automobile con targa romena, che potrebbe appartenere a chiunque.

Pericolo nella zona e condizioni meteo avverse

Nella zona dove i tre ragazzi sono stati travolti dalle acque del fiume Natisone è presente il divieto assoluto di balneazione a causa del pericolo di annegamento. I cartelli sono affissi in tutta l’area. I principali rischi sono legati alle piene improvvise del fiume e al fatto che, appena dopo il ponte Romano, il corso d’acqua attraversa delle forre molto insidiose dove la velocità della corrente aumenta improvvisamente. In Friuli Venezia Giulia, inoltre, è in vigore un’allerta gialla della Protezione civile per piogge forti e rischio di allagamenti per l’intera giornata.

Età presunta

I tre giovani dispersi nel fiume Natisone avrebbero un’età compresa tra i 17 e i 25 anni, secondo quanto ipotizzato dalle forze dell’ordine e dai soccorritori basandosi sulle testimonianze raccolte e sui filmati messi a disposizione dai passanti presenti nella zona al momento dell’incidente.