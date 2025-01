Oggi, 25/01/2025, si sta tenendo presso l’Hotel Astoria Palace di Via Montepellegrino a Palermo, il primo corso di difesa personale per il personale sanitario della Regione Sicilia.

“Siamo soddisfatti della organizzazione di questa manifestazione, in questi ultimi giorni si sono verificati ulteriori episodi di violenza nei confronti di personale sanitario, quale migliore occasione di questa per consentire ai nostri iscritti e non di apprendere delle tecniche di difesa personale volte a minimizzare o annullare i possibili danni causati da una aggressione senza recare danno all’aggressore ed incorrere poi in possibili conseguenze legali; ringraziamo il Dr. Alessio Minadeo, nostro dirigente sindacale per il suo operato in qualità di istruttore di Krav Maga, il Maestro Nazionale di Krav Maga Ivan Melis, ringrazio infine il nostro Segretario Generale Dr. Francesco Prudenzano per essere oggi qui insieme a noi; il corso terminerà oggi alle 17:00 circa e alla fine verranno rilasciati dei certificati di partecipazione ai presenti”, così dichiarano il Dr. Domenico Amato, Segretario Nazionale Confintesa Sanità e il Dr. Antonio Russo, Segretario Confintesa Sicilia.









