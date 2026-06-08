Al via la tappa di selezioni estiva 2026 de “La Venere dell’Etna” che si svolgerà domenica 14 giugno 2026, a partire dalle ore 20.30, nella splendida ed esclusiva location dell’Antica Meridiana di San Giovanni La Punta, in provincia di Catania. Qui prenderà il via un’altra tappa di selezione del tour estivo 2026 di questo atteso concorso di bellezza nazionale, il cui il patron è Antonio Russo.





A condurre la serata sarà Paola Parisi, presentatrice ufficiale del concorso, affiancata da Elena Ferrara (Venere dell’Etna curvy 2025) e dalla bellissima Azzurra Spanò (Venere dell’Etna in carica) la quale ricorda che “il momento della mia incoronazione è stato carico di emozione e incredulità… Il titolo di Venere dell’Etna mi ha permesso di vivere un anno di grande crescita personale e professionale, ricco di esperienze di alto profilo. Nel corso del mio mandato – fa sapere la Spanò – ho preso parte a numerosi shooting fotografici, eventi di rilevanza nazionale e manifestazioni di prestigio, rappresentando il concorso come testimonial di importanti brand e ricoprendo con orgoglio il ruolo di madrina del Carnevale di Acireale.





Desidero ringraziare i miei genitori per il costante sostegno, ma anche il patron del concorso Antonio Russo per la fiducia dimostrata e per avermi accompagnata in questo meraviglioso percorso. È stato un anno intenso e altamente gratificante. Auguro a tutte le partecipanti di poter vivere un’esperienza altrettanto significativa. Ora si apre una nuova stagione: continuerò il tour con lo staff, con la consapevolezza che la corona passerà ad un’altra ragazza, con la certezza che il valore umano e professionale di questa esperienza resterà per sempre”.







In merito al concorso – basato su “inclusione, bellezza e nuove opportunità” – il patron Antonio Russo ricorda che “le iscrizioni al concorso sono aperte a tutte le ragazze di età compresa tra i 14 ed i 29 anni. Nel contempo amo ribadire che questa kermesse è sempre aperta a tutte le donne che desiderano calcare un palcoscenico importante. La Venere dell’Etna celebra la bellezza a tutto tondo, non solo quella esteriore ma anche quella dell’anima. Basse, formose, tutte hanno il diritto di esprimere la propria femminilità”.

Per quanto riguarda invece il tour estivo, esso proseguirà in tutta la Sicilia, dove verranno selezionate le finaliste regionali che, insieme alle finaliste provenienti dalle altre regioni d’Italia, si contenderanno il titolo di “La Venere dell’Etna 2026”. Poi, come da tradizione, la finalissima si svolgerà nella suggestiva Piazza Duomo di Acireale, che ospita la manifestazione da oltre 22 anni.



Infine, parlando di partnership nazionali, Antonio Russo conclude evidenziando che “sono tante le novità dell’edizione di quest’anno: nuove collaborazioni coinvolgeranno non solo la vincitrice, ma anche molte finaliste…. Anche per il 2026 si rinnova la prestigiosa partnership con l’agenzia di modelle milanese Brave Model Management, che conferisce al nostro concorso una sempre maggiore rilevanza a livello nazionale. Ogni anno registriamo un crescendo di adesioni e consensi: essere visionari ci ha premiati”.

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