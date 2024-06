Al via la 7° edizione dei Summer Club Yolk™, cinque centri estivi che offrono un prezioso sostegno alle famiglie dei quartieri più vulnerabili di Roma e Palermo per contrastare il rischio di vuoto educativo. Queste settimane di attività straordinarie, tutte gratuite, sono rivolte a 290 bambine, bambini, ragazze e ragazzi tra i 6 e i 14 anni e si terranno nei mesi di giugno e luglio.

Il progetto nasce dalla volontà di rispondere con soluzioni concrete e stimolanti alla povertà assoluta che, secondo recenti studi dell’Istat, riguarda il 13,4% dei minori in Italia. Se prendiamo in considerazione la povertà relativa, ci troviamo di fronte ad un dato ancora maggiore pari al 22,2% dei minori, con particolare incidenza al Sud e nelle Isole, sottolineando significative disparità regionali. Un divario che nel periodo estivo diventa ancora più evidente costringendo chi è meno fortunato a trascorrere l’estate senza opportunità di crescita e interazione sociale.

Clementina Cordero di Montezemolo, Founder, CEO e Fundraising manager di Yolk™ afferma: “Ci impegniamo affinché la chiusura delle scuole non significhi un vuoto di interazioni sociali e opportunità di apprendimento. Vogliamo che l’estate sia un’occasione in più per illuminare i preziosi talenti di tanti bambini e bambine che hanno un tesoro dentro. Ringraziamo le dirigenti scolastiche di Roma e Palermo che con noi aprono le porte a un’educazione estesa e luminosa, sperando che sempre più scuole aderiscano a questo modello.”

A Roma, i Summer Club, che coinvolgeranno in totale 200 bambini, si svolgeranno per due settimane presso le scuole Pisacane – IC Simonetta Salacone (Torpignattara) e Deledda – IC Laparelli (Torpignattara) grazie al progetto Carta Etica di Unicredit e per quattro settimane presso l’istituto Sesami – IC Via dei Sesami (Centocelle) grazie al sostegno finanziario di Banca Ifis. A Palermo invece, dove i bambini coinvolti saranno 90, i summer club si terranno nei locali dell’IC Manzoni Impastato (Noce) grazie al contributo di Poste Italiane e presso la scuola Antonello Da Messina – IC Karol Wojtyla Arenella (Ex cantieri navali) nell’ambito del progetto CSC Montepellegrino. Quest’ultimo campo estivo rientra nel progetto Centri Sportivi di Comunità, finanziato dalla Fondazione Laureus, dall’impresa sociale Play for Change e dall’impresa sociale Con i Bambini. I summer club possono contare sul supporto tecnico di Barilla e Decathlon che hanno messo a disposizione merende e attrezzature sportive per tutte e tutti i partecipanti.

Le attività proposte da Yolk™ sono pensate per espandere le conoscenze, stimolare il riconoscimento della bellezza e scoprire e valorizzare ciò che rende ogni persona unica e speciale. Gli educatori scelti per accompagnare i piccoli “yolkies” sono veri e propri Giganti, modelli positivi che portano conoscenza, gioia e attenzione a ogni partecipante. Le giornate, che iniziano alle 8:30 e finiscono alle 16:30, sono piene di amicizia, giochi di squadra, hip-hop, taekwondo, espressione artistica attraverso la pittura, il teatro e la creatività manuale, con un focus particolare sull’educazione sentimentale e sulla cura dell’ambiente. Gli spazi scolastici si trasformano, privilegiando le aree esterne, i giochi d’acqua e l’educazione non formale che valorizza le abilità di ciascuno. Alle famiglie è richiesto solo di fornire il pranzo al sacco.

Le Summer Club Yolk™ rientrano tra i numerosi progetti offerti dalla Fondazione per stimolare, tramite la creatività, l’educazione informale ed esperienze concrete, bambini, bambine e adolescenti provenienti da contesti vulnerabili di Roma e Palermo.

Yolk™ è una fondazione che affronta il problema delle disuguaglianze educative in Italia. Dal 2017 Yolk™ promuove un accesso paritario agli stimoli educativi per permettere a bambine e bambini, ragazze e ragazzi di esprimere la differenza che ognuno/a di loro può fare nel mondo. I progetti Yolk™, localizzati principalmente a Roma e Palermo, sostengono la crescita educativa in termini di esperienze secondo quattro diversi format: Extracurricular Activities, Yolk Labs, Summer Schools e Yolk Future. Con l’aiuto di una solida rete di professioniste e professionisti, Yolk™ offre un approccio innovativo all’apprendimento caratterizzato da esperienze educative non formali, creative, sportive, di orientamento e di ascolto condotte da giganti di vari settori per trasformare il tempo libero in occasioni di crescita e stimolo. L’obiettivo finale: consentire a ogni Yolk di costruirsi un futuro più luminoso.

