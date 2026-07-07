Una firma che non comporta alcun costo per il contribuente può trasformarsi in un aiuto concreto per chi affronta una malattia inguaribile. Con questo obiettivo, SAMOT Catania lancia la campagna per la destinazione del 5×1000, invitando cittadini e contribuenti a sostenere le attività dell’associazione attraverso la scelta del proprio codice fiscale nella dichiarazione dei redditi.

Da anni SAMOT Catania è un punto di riferimento nel territorio per l’assistenza domiciliare in cure palliative, garantendo un accompagnamento qualificato ai pazienti e alle loro famiglie lungo tutto il percorso di malattia. Accanto alle cure sanitarie, l’associazione assicura un fondamentale servizio di supporto psicologico domiciliare, rivolto sia alle persone assistite sia ai loro caregiver, contribuendo a migliorare la qualità della vita e a preservare la dignità della persona nel contesto familiare.

La campagna 2026 pone al centro proprio il valore della vicinanza e dell’assistenza tra le mura di casa, ricordando che “ogni malattia invalidante merita sostegno tra le mura di casa”. Un messaggio che sintetizza la missione dell’associazione: offrire un’assistenza globale, fatta di professionalità, umanità e ascolto.

Destinare il 5×1000 a SAMOT Catania è un gesto semplice che non comporta alcun aggravio fiscale per il contribuente. È sufficiente apporre la propria firma nell’apposito riquadro dedicato agli Enti del Terzo Settore e indicare il codice fiscale 03829870876.

Le risorse raccolte consentiranno di rafforzare i servizi domiciliari e il supporto psicologico, permettendo a un numero sempre maggiore di pazienti fragili e delle loro famiglie di ricevere assistenza qualificata direttamente nella propria abitazione, nel rispetto dei valori che da sempre guidano l’azione di SAMOT Catania: cura, dignità e vicinanza.

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