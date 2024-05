E’ stata inaugurata la terza edizione di “Expo Comics & Games”. La manifestazione, dedicata al mondo dei fumetti, si dividerà in quattro giornate con attività ludiche continue, ospiti illustri e spettacoli dalla mattina alla sera. A tagliare il nastro della fiera del comics, tanto attesa in città, sono stati l’assessore alle Attività Produttive del Comune di Palermo, Giuliano Forzinetti, il presidente della VI Commissione consiliare, Ottavio Zacco, il presidente di Mediexpo, Massimiliano Mazzara e tutto lo staff organizzativo.

La manifestazione, organizzata da Mediexpo in collaborazione con Multiplayer Club e la scuola del Fumetto di Palermo, con il coordinamento del direttore generale Vincenzo Marchese e il patrocinio del Comune di Palermo, sarà aperta al pubblico fino a domenica 12 maggio.

La Fiera, unica nel suo genere, si conferma un punto di riferimento importante per tanti appassionati ed espositori provenienti da tutta Italia. Saranno quattro giornate che permetteranno agli gli amanti del mondo nerd di radunarsi e di incontrare fumettisti, ospiti illustri internazionali, doppiatori, attori, cosplay e visitare stand espositivi, aree gioco, workshop e molto altro.

Expo Comics & Games offre ai visitatori la possibilità di scoprire le ultime novità e anteprime del settore, di partecipare a tornei e sfide di videogiochi, di assistere a spettacoli e performance di artisti e cosplayer, di acquistare gadget e merchandising, di incontrare altri appassionati e di vivere un’esperienza unica e coinvolgente.

Giochi, spettacoli e attività no-stop. Torna l’area GDR, che sarà gestita da “Roll-verse”, con tante avventure e giochi di ruolo. Sfide all’ultimo sopravvissuto con gli Squid game. L’area a tema di Harry Potter farà vivere ai visitatori un viaggio straordinario. Saranno allestite altre aree tematiche dove appassionati e cosplayers potranno farsi scattare bellissime fotografie.

Saranno presenti noti fumettisti e illustratori. Tra questi, Marco Palazzolo, illustratore di fumetti che collabora con Disney Italia (su testate quali Frozen, Toy Story, Lilo & Stich, Finding Dory, Monster & co) e con la casa tedesca Blue Ocean; Giulia Campobello che ha pubblicato “How to draw Wonder Woman Manga per la casa editrice Capstone. E ancora i fumettisti Salvatore Porcaro e Valeria Orlando.

Il disegnatore Salvatore Cuccia, il fumettista della Scuola del Fumetto Aurelio Mazzara, il fumettista e illustratore Giacomo Pilato, il disegnatore e sceneggiatore Toni Sardina, l’illustratrice Carol Garrido, la disegnatrice Rosalia Radosti.

Allestita anche un’area junior per i piccoli artisti, con due laboratori al giorno per scatenare la fantasia di tutti i piccoli disegnatori.

Tra gli ospiti della Fiera, l’attore britannico Vincent Riotta, noto per aver partecipato alla serie tv “Il capo dei capi. Ultimo successo il film “Il meglio di te” con Maria Grazia Cucinotta. Sarà presente anche l’attore doppiatore David Chevalier.

Venerdì 10 maggio a far scatenare il pubblico ci penseranno I Gem Boy. La Band, che ha collaborato anche con Cristina D’Avena, è capitanata da Carletto (voce e testi) ed è composta daMax (tastiere), J.J. Muscolo (chitarra), Denis (basso), Matteo (batteria) e Sdrushi (fonico).

Sabato 11 maggio alle ore 21 a salire sul palco sarà il Capitano, il cantante delle sigle dei cartoni Giorgio Vanni.

E altri concerti in programma come quello dei Coraline, tribute band del Maneskin.

La Fiera sarà aperta dalle ore 10.00 alle 23:00

Costo biglietto 15 euro

Biglietti disponibili in loco il giorno dell’evento e online sul sito: https://expocomicsandgames.com/

Luogo: Fiera del Mediterraneo, via Sadat, 3, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.