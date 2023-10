E’ il baglio del Museo dell’Acciuga e delle Arti marinare di Aspra in provincia di Palermo ad ospitare sino a domenica 22 ottobre la 2° edizione della rassegna “Un Mare di Risate” con la direzione artistica di Salvatore Mancuso e Salvatore La Mantia, in arte Toti e Totino, che si propone come “contenitore” e cassa di risonanza” per la realizzazione, attraverso un percorso emozionale, sensoriale artistico e gastronomico, di un’azione mirata alla promozione dei prodotti ittici, ottenuti con sistemi sostenibili sotto l’aspetto ambientale, ecologico e socioeconomico, unitamente alla promozione delle tradizioni marinare e, in particolare, degli antichi “mestieri della pesca” artigianale. Il programma della manifestazione prevede la visita guidata al museo dell’acciuga e delle arti marinare con l’accompagnamento di Michelangelo Balistreri e del Maestro Francesco Martorana, la degustazione prodotti ittici e gli spettacoli rispettivamente “ Ne vogliamo Parlare” di Toti e Totino stasera alle 21.30 e domani sera Marco Manera con “Pane Amore e fesserie”.L’ingresso è gratuito sino ad esaurimento posti.Un mare di risate è un progetto realizzato con il patrocinio della REGIONE SICILIANA Assessorato dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, Dipartimento della Pesca Mediterranea.

