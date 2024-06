Dramma a Montesilvano (Pescara)

Montesilvano, in provincia di Pescara, è in lutto per la tragica morte di una donna di 40 anni e della sua bambina di 9, investite e uccise ieri pomeriggio da un treno vicino alla stazione ferroviaria.

Il sindaco Ottavio De Martinis ha annunciato la dolorosa notizia attraverso i social, cancellando i festeggiamenti per la sua rielezione previsti per oggi. “È con grande tristezza e sconvolgimento che accogliamo questa notizia”, ha dichiarato il sindaco. “In segno di profondo cordoglio, dichiareremo il lutto cittadino per esprimere la nostra vicinanza al dolore dei familiari e degli amici delle vittime”.

Le due vittime, madre e figlia, entrambe residenti a Montesilvano, sono state viste mano nella mano mentre si avvicinavano ai binari. Dalle testimonianze raccolte e dalle circostanze della tragedia, sembra che si sia trattato di un gesto volontario. IlPescara.it scrive che “sarebbero state viste arrivare poco prima sulla banchina, al binario 2 della stazione, mano nella mano, camminando tranquille. Si sarebbero sedute su una panchina. Poi resta da chiarire quanto avvenuto in seguito”. Saranno le immagini delle telecamere di videosorveglianza della stazione saranno fondamentali per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Il treno coinvolto è stato il FrecciaRossa 9810 Milano-Pescara. Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi del 118, ma purtroppo per le due vittime non c’è stato nulla da fare. Carabinieri e Polfer si sono occupati dei rilievi e degli accertamenti necessari.