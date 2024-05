indagini della polizia municipale

Un incidente stradale si è verificato ad Avola, all’incrocio con via Labriola, tra una macchina ed uno scooter. A bordo del ciclomotore c’erano due donne, madre e figlia, che, dopo l’impatto con l’auto, per cause al vaglio degli agenti della Polizia municipale, sono state sbalzate dalla sella.

Ragazza a Catania

Entrambe sono rimaste ferite ma le lesioni più gravi le ha avute la ragazza, per cui si è reso necessario il trasferimento in un ospedale di Catania con l’elisoccorso.

Le indagini

Le indagini sull’episodio sono state già avviate e sono state raccolte le prime testimonianze da parte della Polizia municipale che ha già provveduto a prendere i rilievi per provare a ricostruire la dinamica dell’incidente, molto, naturalmente, dipenderà dal racconto dei testimoni, a cominciare dai protagonisti di questa vicenda.

Incidente nell’Ennese, auto contro un muro

E’ in gravi condizioni, ricoverata in ospedale, una donna di 25 anni di Valguarnera, vittima di un terribile incidente stradale avvenuto nei giorni scorsi in contrada Paparanza, nel territorio di Valguarnera, in prossimità di un distributore di benzina. Secondo una prima ricostruzione, al vaglio degli inquirenti, l’auto della 25enne, intorno all’una di notte, è andata a sbattere contro un muro: l’impatto è stato violentissimo, il veicolo si sarebbe ribaltato più volte e la vittima si è procurata diverse ferite, tra cui delle fratture in più punti del corpo.

Il soccorso

Sono stati alcuni passanti, che, in quel momento, transitavano su quel tratto di strada, a prestare le prime cure alla donna e sono stati loro stessi a chiedere l’arrivo dei soccorritori che hanno provveduto con l’ambulanza al trasferimento della ferita all’ospedale. Sono state avviate le indagini per comprendere la dinamica dell’incidente e come spesso accade in questi casi la velocità potrebbe avere avuto un ruolo chiave nella vicenda. Non si esclude che la donna sia stata costretta a compiere una manovra azzardata per schivare qualcosa sulla strada, magari un animale, così come gli inquirenti dovranno accertare se in quel momento c’era un altro mezzo che potrebbe avere disorientato la conducente della macchina.