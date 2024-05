Incidente sulla Palermo-Agrigento non distante da Misilmeri, all’altezza di villa Fabiana, teatro spesso in passato di scontri anche gravi. Due auto, per cause ancora da verificare, sono rimaste danneggiate dopo essere venute in contatto tra di loro, apparentemente in pieno rettilineo. Non ci sono feriti gravi. Indagini da parte dei carabinieri.

L’incidente a giardini Naxos

Una donna di 40 anni è stata denunciata dalla polizia stradale di Giardini Naxos in provincia di Messina per avere provocato un incidente stradale nei pressi dello svincolo di Taormina. Gli esami hanno, infatti, evidenziato un tasso di 2.55 grammi litro. Il limite è di 0.5 g/1, cioè oltre cinque volte il limite consentito. Alla donna, che rischia un’ammenda da 1.500 a 6.000 euro e l’arresto da sei mesi a un anno, è stata ritirata la patente di guida per essere revocata ed il veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo.

Ieri sera l’incidente

Il sinistro è avvenuto nella tarda serata di ieri quando il veicolo, condotto dalla donna, ha violentemente urtato contro la parete della galleria adiacente lo svincolo di Taormina. La conducente non ha riportato lesioni.

“L’alcol – dichiara il dirigente della polizia stradale di Messina Antonio Capodicasa – influisce sempre negativamente sulle prestazioni psicomotorie e sul giudizio alla guida: le abilità, infatti, risultano compromesse anche a livelli di consumo molto bassi. Per questo la Polizia Stradale, in tutti i sinistri che rileva, esegue sempre il test dell’etilometro ai conducenti coinvolti, così come previsto dalla normativa vigente ed anche come ulteriore misura volta a contrastare la guida in stato di ebrezza che costituisce una delle principali cause di sinistri stradali, specie nelle fasce orarie serali e notturne”.

Ubriaco e senza patente causa un incidente, denunciato

Un episodio simile si è verificato alcuni mesi fa nel Siracusano. I carabinieri della Compagnia di Augusta hanno denunciato un marocchino di 25 anni per guida in stato di ebbrezza. I militari sono intervenuti a seguito di un incidente stradale senza feriti provocato dal conducente di un furgone che, oltre ad essere sprovvisto di patente di guida in quanto mai conseguita, aveva un tasso alcolemico superiore di tre volte il limite consentito.

L’uomo è stato denunciato all’Autorità giudiziaria aretusea per guida in stato di ebbrezza e a suo carico è stata emessa una multa di oltre 5mila euro.

