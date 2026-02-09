La chiamata è ufficialmente aperta e per gli studenti è il momento di mettersi in gioco: sfide, idee e tanto divertimento accompagneranno il percorso verso la scelta dei vincitori dell’edizione 2026 delle Olimpiadi delle Telecomunicazioni.

Dopo il successo dello scorso anno, tornano i TLC Games, la competizione nazionale promossa dal Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Telecomunicazioni (CNIT), che ha l’obiettivo di avvicinare le studentesse e gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado al mondo delle Telecomunicazioni.

I TLC Games rappresentano la prima competizione nazionale interamente dedicata alle telecomunicazioni, organizzata nell’ambito del programma RESTART, finanziato con i fondi del PNRR per il perseguimento della Missione 4 “Istruzione e Ricerca”.





RESTART è il più grande progetto pubblico di ricerca e sviluppo mai realizzato in Italia nel settore delle Telecomunicazioni e punta a formare una nuova generazione di ingegneri, ricercatori e professionisti in un ambito strategico per lo sviluppo del Paese.

La competizione si rivolge a studenti e studentesse dai 16 anni in su, che possono partecipare formando squadre composte da un minimo di 3 a un massimo di 6 componenti della medesima scuola, coordinate da un docente dell’istituto di appartenenza. Attraverso un approccio basato sulla gamification, i partecipanti avranno l’opportunità di confrontarsi con le sfide delle Telecomunicazioni, mettendo alla prova competenze tecniche, capacità di problem solving e lavoro di squadra.

I TLC Games 2026 si articolano in due fasi, una online ed una in presenza.





La fase online prevede un periodo di allenamento dal 5 al 18 febbraio 2026, durante il quale le squadre potranno esercitarsi su challenge di esempio e iscriversi alla competizione.

La sfida CTF (Capture the Flag) si svolgerà online domenica 22 febbraio 2026: una competizione della durata di 4–6 ore in cui le squadre dovranno risolvere una serie di challenge tecniche per accumulare punti e scalare la classifica nazionale. Tasti da premere, codice da scrivere, giochi che parlano la lingua del futuro. Al termine della fase online, verrà stilata una graduatoria e le 4 migliori squadre, provenienti da scuole diverse e dislocate su tutto il territorio nazionale, accederanno alla finale.

La Fase finale si terrà in presenza lunedì 23 marzo 2026 a Napoli, giornata in cui le squadre qualificate si sfideranno in una prova conclusiva che potrà prevedere anche l’utilizzo di hardware per le Telecomunicazioni fornito direttamente dall’organizzazione. Per le squadre finaliste è previsto anche il rimborso forfettario delle spese di trasferta degli studenti e di un loro Tutor accompagnatore.





Al termine dell’evento finale verranno assegnati premi in denaro alle scuole di provenienza delle migliori tre squadre classificate:

• 5.000 euro: I premio

• 3.000 euro: II premio

• 2.000 euro: III premio

A tutti i partecipanti verrà inoltre rilasciato un attestato di partecipazione.

Con i TLC Games, il CNIT conferma il proprio impegno nella promozione della cultura scientifica e tecnologica tra i più giovani, favorendo l’orientamento verso un settore che offre elevate opportunità occupazionali e riveste un ruolo centrale nello sviluppo dell’economia e dell’innovazione.

Per informazioni e per iscriversi consultate il sito www.tlcgames.it

