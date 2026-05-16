A promuovere gli eventi l’associazione “Piazzetta Bagnasco” con Cappadonia Gelati come sponsor

Tutto pronto per una nuova stagione di eventi di ampio respiro di piazzetta Bagnasco. Un programma ricco di proposte editoriali alla presenza di autori del panorama letterario locale e nazionale, ma anche e soprattutto momenti di incontro e riflessione su temi di grande attualità, tra cui l’Intelligenza Artificiale, l’educazione digitale, l’impegno dei giovani nel panorama politico attuale pronti a dare un punto di vista fresco rispetto al loro ruolo nel contesto sociale.

Il salotto culturale più amato dai palermitani presenterà la sua programmazione alle 11 di martedì 19 maggio alla presenza del presidente dell’associazione “Piazzetta Bagnasco”, Donato Didonna, della direttrice artistica, Tiziana Di Pasquale, e di alcuni dei protagonisti della stagione.





Luogo: Piazzetta Bagnasco, Piazzetta Bagnasco, PALERMO, PALERMO, SICILIA

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