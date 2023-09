Grande attesa per le iscrizioni al Corso di Coro di Voci Bianche e il Corso di Canto Corale per l’anno accademico 2023-2024 del Conservatorio Alessandro Scarlatti di Palermo le cui audizioni sono programmate il 29 settembre, il 13 ottobre ed il 27 ottobre 2023 alle ore 15.30 presso il Conservatorio.

Il Corso di Canto Corale aperto a tutti i giovanissimi allievi dagli 8 ai 14 anni, ha la duplice finalità di promuovere una più ampia ed ulteriore sinergia e collaborazione tra il Conservatorio di Musica di Stato di Palermo e tutte le scuole di primo grado a Palermo e in Provincia, al fine di poter attingere al vasto patrimonio di individualità musicali e vocali presenti nel territorio. Tale collaborazione fa riferimento al proficuo impegno esercitato in favore delle attività musicali da parte di tanti docenti e alunni all’interno delle proprie realtà scolastiche, con i quali si intende approfondire un sempre più stretto e costruttivo legame didattico-artistico. Si darà menzione e risalto alle scuole di provenienza e agli insegnanti di discipline musicali degli stessi alunni. Altro obiettivo del Corso, oltre quello di avviare alla pratica vocale di base e all’apprendimento degli elementi primari di lettura musicale, è quello di offrire agli allievi l’opportunità di un loro inserimento nell’organico del Coro di Voci bianche operante in Conservatorio, al fine di partecipare ai concerti e alle attività artistiche promosse nell’ambito della propria programmazione annuale. Con il Corso di Canto corale / Progetto Voci bianche del Conservatorio e alla sua prosecuzione, si è dato vita a numerosi e proficui protocolli di collaborazione con le scuole secondarie di secondo grado nei Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento, al fine di valorizzare l’impegno dei giovanissimi studenti in aggiunta alla loro formazione, anche finalizzata all’ottenimento dei crediti scolastici.

Bando di Partecipazione

Il Corso, per l’anno accademico 2023-2024, è aperto agli alunni d’ambo i sessi, dagli 8 ai 14 anni, iscritti alle scuole elementari e medie di primo grado di Palermo e provincia. Il Corso è organizzato in due lezioni settimanali, in orario pomeridiano, ciascuna della durata di circa un’ora e mezza. Le lezioni si svolgeranno presso il Conservatorio di Musica “Alessandro Scarlatti” di Palermo indicativamente nei giorni di martedì e venerdì dalle ore 17,30. Gli aspiranti allievi potranno accedere al Corso di Canto corale dopo avere superato una delle audizioni previste, liberamente scelta tra le date: venerdì 29 settembre, venerdì 13 ottobre, venerdì 27 ottobre alle ore 15:30, in cui saranno valutate le attitudini musicali e l’idoneità alla pratica del canto. Altre audizioni straordinarie potranno essere indette nei mesi di dicembre 2023 e gennaio 2024, limitatamente ai posti disponibili. Info scaricabili sul link https://conservatoriopalermo.it/coro-di-voci-bianche/ Informazioni: 338 7047564 (Maestro Sottile) e inviando una email a antonio.sottile@conservatoriopalermo.it.

Luogo: Conservatorio Alessandro Scarlatii

