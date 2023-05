Mentre fervono i preparativi per il debutto dello spettacolo conclusivo del primo corso triennale per registi, attori e drammaturghi, che il Teatro Biondo di Palermo ha realizzato in collaborazione con il Dams dell’Università di Palermo e la Fondazione Andrea Biondo, è online l’avviso di selezione per il nuovo triennio di studi, che prenderà il via il prossimo ottobre.

C’è tempo fino alle ore 23.00 del 30 giugno per candidarsi alle selezioni, la prima delle quali sarà effettuata entro il 9 luglio in base ai curricula, ai video e alle note motivazionali, mentre la seconda – solo per i selezionati – si svolgerà in presenza con audizioni che si terranno dal 10 al 28 luglio. Dal 1° agosto, i prescelti dovranno iscriversi al “Corso di Laurea in Discipline delle Arti, della Musica e dello Spettacolo” (Dams) dell’Università di Palermo – curriculum in “Recitazione e Professioni della Scena” e, contestualmente, alla Scuola del Teatro Biondo. Sono previsti 25 posti: 15 per attori/attrici, 5 per drammaturghi/drammaturghe, 5 per registi/registe. Sono ammessi a partecipare alla selezione candidati e candidate con età compresa tra 18 e 30 anni.

Le domande, che devono essere inviate tramite posta elettronica certificata all’indirizzo della Scuola del Teatro Biondo: scuolateatrobiondo@pec.it, devono contenere: per gli aspiranti allievi attori, un curriculum scolastico ed eventualmente professionale, due foto (primo piano e campo medio), un video della lunghezza massima di 3 minuti che riproduca un monologo o un dialogo con altra/o attrice/attore; per gli allievi registi, un curriculum scolastico ed eventualmente professionale, un video della lunghezza massima di 3 minuti relativo alla rappresentazione di un lavoro da loro diretto e/o un progetto scritto di regia; per gli allievi drammaturghi, un curriculum scolastico ed eventualmente professionale, un proprio scritto di tre cartelle ed eventualmente un video della rappresentazione di una propria drammaturgia o sceneggiatura; tutti i candidati devono inviare anche un breve testo che spieghi le motivazioni e le aspettative connesse alla candidatura.

Le informazioni dettagliate e il programma degli studi, si trovano nei siti istituzionali:

https://www.unipa.it/dipartimenti/scienzeumanistiche/cds/disciplinedelleartidellamusicaedellospettacolo2199

«Nonostante le tante difficoltà di questi anni – dichiara Pamela Villoresi, direttrice del Teatro Biondo e della Scuola – siamo giunti in porto: tra pochi mesi avremo i primi laureati al “Corso di Laurea in Recitazione e professioni della scena”, non solo i primi in senso temporale ma anche gli unici d’Italia. L’esperienza è stata faticosa e impegnativa ma ci ha fatto crescere e ci ha dato tante soddisfazioni: molti dei nostri allievi sono già impegnati in esperienze professionali. Il 4 luglio debutterà, per la stagione estiva del Biondo, lo spettacolo conclusivo del primo triennio di studi, realizzato integralmente dagli allievi e dalle allieve coordinati da Giorgio Bongiovanni, dalla scrittura alla regia, all’allestimento e all’interpretazione».

«La formazione è, per statuto, uno degli obiettivi dell’Associazione Teatro Biondo Stabile di Palermo – afferma il presidente Giovanni Puglisi – obiettivo al quale concorre anche la Fondazione Andrea Biondo, la quale elargisce le borse di studio necessarie a coprire le rette degli studenti. Siamo orgogliosi di diplomare, questa estate, il primo gruppo di giovani registi, attori e drammaturghi, che affronteranno il mondo del lavoro con l’adeguata preparazione e le prime esperienze acquisite durante i tirocini e le prime prove di palcoscenico, che hanno avuto modo di sperimentare al Teatro Biondo. Auguro loro un percorso professionale di successo, così come auguro ai giovani che decideranno di seguire il nuovo corso un triennio di emozioni e di scoperte».

Carmelo Calì, coordinatore del Dams di Palermo, sottolinea che «La progettazione e l’avvio del secondo ciclo del curriculum in “Recitazione e Professioni della Scena”, con la collaborazione del Dams dell’Università di Palermo, del Teatro Biondo e della Fondazione Andrea Biondo è la felice conferma dell’intuizione di tutti coloro che già tre anni fa hanno voluto puntare sull’offerta di una formazione professionalizzante per lo sviluppo delle potenzialità degli allievi e del territorio. Anche questo triennio coinciderà con una scommessa sull’integrazione di professionalità, conoscenze interdisciplinari e competenze trasversali come fattore di opportunità e crescita».

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.