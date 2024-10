Presentata nella Sala Giunta del Palazzo Municipale di Marsala la Stagione Teatrale 2024/2025 prodotta dall’Associazione ‘Si può fare’ di Catania, e organizzata al Teatro Impero dalla Oddo Management di Giuseppe e Katia Oddo, che ne curano anche la direzione artistica di.

Gli spettacoli inseriti in cartellone prenderanno il via il 22 novembre e si concluderanno il 3 aprile.

Alla conferenza stampa, ieri, hanno preso parte l’assessore Ignazio Bilardello, con delega agli Spettacoli e Grandi Eventi, l’assessore al Turismo, Salvatore Agate, la dirigente del settore IV Attività culturali, teatri, sport, turismo, Giovanna Basiricò e i direttori artistici Giuseppe e Katia Oddo.

Contestualmente è stata presentata anche la Stagione Popolare 2024 – dedicata agli anziani – organizzata dalla stessa Associazione, e che prenderà il via lunedì 21 ottobre per concludersi il 30 dicembre. Per quest’ultima iniziativa, che ha una finalità esclusivamente sociale, e si svolgerà per cinque appuntamenti, il biglietto d’ingresso ha un costo di 5 euro, perché specificatamente pensato per favorire una precisa fascia di età, con orari e giornate dedicate, di più semplice accesso a teatro.

Entrambe le Rassegne si avvalgono del Patrocinio del Comune di Marsala; nel dettaglio il teatro ‘Sollima’ viene concesso gratuitamente mentre per l’Impero il contributo versato è del 50 per cento. Relativamente proprio al Teatro Impero, ad avvicendarsi saranno nomi e cast di fama nazionale, tra cui Alessandro Haber, Paolo Calabresi, Valeria Solarino, Pippo Pattavina e tanti altri. Sia Giuseppe che Katia Oddo hanno ringraziato l’Amministrazione Comunale di Marsala, per la sensibilità mostrata e per l’apprezzamento alle due rassegne, concedendo i teatri per gli eventi. Allo stesso tempo un plauso è stato rivolto alla città per la vivacità culturale, dimostrata anche dalla presenza di due teatri attivi e inseriti in circuiti culturali importanti.

Dal canto loro, sia l’assessore Bilardello che l’assessore Agate, come anche la dirigente Basiricò, hanno manifestato apprezzamenti per il livello dei cartelloni e degli artisti che si esibiranno, garantendo il sostegno dell’Amministrazione agli eventi. Per quanto riguarda la Rassegna dell’Impero, è possibile acquistare i biglietti anche on line su www.liveticket.it

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.