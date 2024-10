Ritorna, per l’anno scolastico 2024/25, la Rassegna letteraria “LibriAmoCi – Incontro con l’Autore” organizzata dall’Istituto Superiore ‘Florio’ di Erice in collaborazione con la Libreria Galli Ubik-Erice, giunta alla decima stagione e proposta per questa edizione solo come appuntamento pomeridiano nei locali della Libreria. Fino alla fine dell’anno sono in programma quattro incontri con protagonisti del mondo del giornalismo, della saggistica e dell’editoria che prenderanno il via il 24 ottobre e si concluderanno il 4 dicembre.

Questi gli autori inseriti nel cartellone 2024:

Ugo Barbara, che presenterà il suo libro “I Malastrada” il 24 ottobre alle ore 18.30

Roberto Alajmo, che presenterà “Il piano inclinato” il 19 novembre alle ore 18

Carmelo Sardo, che presenterà “Le notti senza memoria” il 28 novembre alle ore 18

Luca Pappagallo che presenterà “La nostra cucina di casa” il 4 dicembre alle ore 18, con Show Cooking a seguire

“La nostra rassegna torna puntuale con bellissimi incontri, che continueranno anche nel nuovo anno con altri autori – dice la Dirigente Scolastica, Pina Mandina -. Giunta ormai alla 10^ edizione, segna un traguardo importante e per noi un punto fermo nella programmazione, perché coinvolge gli studenti in momenti di riflessione e confronto, oltre che di approfondimento, e anche i docenti nella loro formazione continua. Pratichiamo da anni e divulghiamo la lettura come piacere, e il piacere della lettura, concentrandoci sullo scambio delle prospettive tra chi scrive e chi legge il testo. Siamo felici di ospitare autori di grande spessore, che sono ormai dei cari amici della nostra scuola e della Libreria”.

