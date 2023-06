Un concerto che propone un repertorio dedicato alla tradizione musicale classica e moderna del tango, con contaminazioni di rumba, cha cha e paso doble. Tango Project è il nuovo progetto musicale della Women Orchestra, l’orchestra tutta al femminile nata in Sicilia nel 2017 con la direzione di Alessandra Pipitone.

“Si tratta di un vero e proprio viaggio musicale tra le suggestioni e le sonorità del tango argentino – spiega la Direttrice dell’Orchestra – sapientemente mescolate a sonorità classico-sinfoniche e a sperimentazioni elettroniche di chitarra e basso elettrico, che conferiscono un colore musicale dalle sfumature più moderne ed attuali, una vera e propria colonna sonora fatta da musiche indimenticabili, da tracce e da memorie che provano a divenire racconto”.

Tango Project potrebbe essere definito un “concerto di danze” che prende il via dalle sonorità spagnole di Bizet (estratti da Carmen Suite 1 e 2), passando per l’Argentina con i tangos di Astor Piazzolla (Oblivion, Libertango, Yo soy Maria) e poi ancora approdando a sonorità più moderne dei Gotan Project (Sancta Maria, Epoca) e contaminazioni di cha cha, rumba e paso doble (Quizas quizas quizas, Sway). Attraverso epoche e stili diversi, emergono così le musiche di Piazzolla, Galliano, Gardel, Albeniz, Ruiz arrangiate dai Maestri Giuseppe Vaccaro, Giuseppe Ricotta e Roberto Passarella.

Venticinque circa le donne della Women Orchestra protagoniste di questo progetto, dirette dalla bacchetta del M° Alessandra Pipitone, con la voce di Federica Neglia, e con la novità di nuovi elementi alla chitarra e al basso elettrico.

“Quando abbiamo cominciato a lavorarci – racconta ancora la Pipitone – abbiamo pensato ad un concerto che potesse trasmettere sentimenti, passioni e desideri. E il tango, nato a fine ‘800 nei sobborghi di Buenos Aires dall’esigenza di comunicare tra culture, lingue e tradizioni diverse, con i suoi testi che esprimono l’amore e la vita in termini fortemente pessimistici e spesso drammatici, evoca tutte le emozioni, talvolta contrastanti, che ci coinvolgono, in qualche modo ci spinge a ricordarci chi siamo”.

Tango Project, una produzione ASC Production, debutterà domenica 25 giugno alle ore 21.30 a Palazzo Chiaramonte Steri, in Piazza Marina a Palermo, nell’ambito del Sicilia Jazz Festival. Il concerto verrà poi riproposto anche l’11 luglio a Villa del Lauria, Mondello, in occasione del 115esimo anniversario del Corpo delle Infermiere Volontarie della Croce Rossa Italiana e il 22 luglio presso l’Oleificio Mazzara di Buseto Palizzolo per “E… state in frantoio”.

Work in progress anche per il già annunciato progetto “FUTURA. Donne per Lucio”, uno spettacolo ideato dalla cantautrice Lidia Schillaci in collaborazione con la Women Orchestra, un omaggio tutto al femminile dedicato alla memoria del compianto Lucio Dalla, nell’anno in cui l’artista bolognese avrebbe festeggiato i suoi 80 anni. Queste le prime date del tour: il 28 luglio, Piazzale Stenditoio, Castellammare del Golfo; il 30 luglio, Piazza Duomo, Petralia Soprana; il 6 agosto, Corte Palazzo Cutrone, Aci Bonaccorso (Ct).

Calendario in aggiornamento con nuovi appuntamenti.

