Terzultimo appuntamento della rassegna letteraria “Bagli narranti”, organizzata dall’Associazione “Misiliscemi” in collaborazione con il Comune e la libreria Ubik Erice. Sabato 10 giugno alle ore 18.30, al Baglio Elena di Pietretagliate, sarà presentato “L’alternativa del cavaliere”, di Alberto Genovese, edito da Manni Editori.Il libro racconta la storia di un maturo signorotto che vive in una ricca masseria siciliana nell’Ottocento. È consuetudine che egli richieda di giacere con una giovane illibata scelta fra quelle del suo contado, in cambio di un compenso ai parenti. Nell’anno cruciale della vicenda, la sua scelta ricade su una donna di inaspettata vitalità, e ne segue una buffa giostra erotica in cui viene pronunciato il fatidico detto, cifra e metafora della condizione umana: “O futtiri o vasari” . Poiché “su tutti noi incombe l’imperio di un’alternativa”. Dialogherà con l’autore il giornalista Maurizio Macaluso. Letture a cura di Antonella Scaduto.

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.