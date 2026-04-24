Le associazioni Lav Palermo e Un’Anima Mille Zampe Italia rendono noto che si è conclusa la valutazione comportamentale sulla cagnolina Nocciolina, attualmente custodita presso il canile sanitario di Alcamo, a seguito di una segnalazione per un presunto morso.

Dalla relazione redatta dal veterinario comportamentalista incaricato emerge un quadro chiaro: Nocciolina non presenta segni di aggressività né elementi che possano farla ritenere pericolosa. Durante l’osservazione diretta, svolta in un contesto inevitabilmente stressante come quello del canile, l’animale ha mantenuto un comportamento equilibrato, mostrandosi socievole, collaborativa e pienamente gestibile.





La cagnolina ha accettato il contatto umano senza difficoltà, tollerando anche manipolazioni e interazioni ravvicinate, senza mai manifestare reazioni difensive o atteggiamenti offensivi. Un comportamento che conferma l’assenza di problematiche comportamentali e rafforza l’ipotesi di una errata interpretazione dell’episodio che ha portato alla sua cattura.

Secondo quanto evidenziato nella relazione, infatti, il presunto evento non sarebbe riconducibile a una reale aggressività dell’animale, ma piuttosto a dinamiche legate al contesto ambientale e alla gestione non strutturata dei cani presenti sul territorio, oltre che a possibili criticità nel rapporto con alcuni cittadini.







Le verifiche effettuate nell’area in cui Nocciolina viveva prima del trasferimento hanno inoltre confermato il suo inserimento stabile in un piccolo gruppo sociale, composto da altri due cani, con i quali conviveva senza conflitti.



Alla luce di questi elementi, è stato espresso parere favorevole alla reimmissione sul territorio di Nocciolina, nel rispetto di precise condizioni: riconoscimento come cane di quartiere, presenza di referenti per la gestione quotidiana, monitoraggio costante e adeguata informazione alla cittadinanza.







L’Associazione Un’Anima Mille Zampe Italia, insieme ai propri volontari e al Presidente Nazionale Gaspare Camarda, si impegna formalmente a garantire un controllo continuo sullo stato di salute e sul comportamento dell’animale, assicurando un presidio responsabile anche per gli altri cani del gruppo.



Confidiamo in un rapido riscontro da parte delle autorità competenti, affinché si possa procedere in tempi brevi alla restituzione della libertà a Nocciolina, nel rispetto della normativa vigente e della convivenza civile.



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