La Città di Alcamo si dota, grazie ad una donazione privata, di un altro defibrillatore che va ad

aggiungersi agli altri già presenti presso le strutture sportive alcamesi, a servizio della

cittadinanza e di quanti possano necessitare di un primo soccorso.

La consegna del prezioso strumento per la salute pubblica, stamattina a Palazzo di Città, alla

presenza dei donatori Francesco Silaco Francesco e Francesca Mancuso, del ViceSindaco Caterina

Camarda, degli assessori Benenati e Ferro e del Presidente del Consiglio Saverio Messana.

Dichiarano il vicesindaco Caterina Camarda e l’assessore allo sport Gaspare Benenati “un

ringraziamento ai giovani donatori per la sensibilità e la generosità manifestata nel donare, a

beneficio della salute pubblica, un defibrillatore semiautomatico completo di cartello

segnalatore e della teca per interno. Un gesto significativo da parte della giovane coppia che,

vicina alle nozze, ha scelto di fare un regalo utile alla Città”.

