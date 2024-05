A Milano

Quarantuno persone, 28 bambini e 13 adulti, sono state coinvolte in un incidente causato dalla “fuoriuscita di miscela di cloro” in una piscina, in via Procaccini, a Milano.

Di queste, 11 individui, composti da 5 bambini e 6 adulti, sono stati trasportati in ospedale. Tutti presentavano sintomi respiratori, come tosse e irritazione delle vie aeree. La maggior parte dei pazienti è stata classificata in codice verde, ad eccezione di due adulti in codice giallo.

Il servizio di emergenza 118 ha risposto prontamente, inviando un veicolo per le maxi emergenze e sette ambulanze. Anche i vigili del fuoco e la Protezione civile sono intervenuti sul posto. Il personale del nucleo NBCR del Comando di Milano sa effettuando le opere di bonifica per individuare anche le cause dell’intossicazione.