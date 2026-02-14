Una notte difficile per la sicurezza stradale nel Siracusano con due incidenti autonomi in poche ore che hanno mobilitato Vigili del Fuoco e personale sanitario del 118.

Auto finisce contro due macchine parcheggiate

Il primo si è verificato intorno alle 2:00 del mattino in Corso Gelone, nel capoluogo, dove il conducente di un’autovettura ha perso il controllo del mezzo finendo contro due veicoli parcheggiati lungo la strada. L’uomo ha riportato lievi escoriazioni ed è stato assistito dai sanitari mentre i Vigili del Fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza la zona.

Incidente in via per Floridia

Poco prima delle 5:00, un’altra utilitaria con quattro giovani a bordo ha avuto un incidente autonomo lungo la via per Floridia. I soccorritori del 118 e i Vigili del Fuoco hanno estratto la conducente dall’abitacolo, mentre gli altri tre occupanti sono stati già affidati alle cure mediche. Al momento non risultano condizioni critiche tra i feriti.

La striscia di incidenti nel Siracusano

I due incidenti si collocano in un quadro locale segnato, negli ultimi mesi, da altri episodi stradali di rilievo. Lo scorso 21 gennaio, un’auto ha perso il controllo sulla SS114 “Orientale Sicula” ribaltandosi e causando il ferimento del guidatore, con conseguenti disagi al traffico per le operazioni di soccorso e rilievi.

Anche solo negli ultimi giorni un incidente grave sulla statale 114 tra Siracusa e Priolo ha provocato la morte di una persona e il ferimento di tre dopo uno scontro frontale tra due veicoli, con la strada temporaneamente chiusa al traffico per i rilievi.

La Sicilia maglia nera

Secondo i dati più recenti disponibili, la Sicilia si attesta tra le regioni italiane con un numero elevato di auto coinvolte in incidenti stradali, con la provincia di Siracusa tra quelle con incremento rispetto all’anno precedente, evidenziando la persistenza dell’emergenza sicurezza stradale.