La III Direzione “Viabilità Metropolitana” ha consegnato i lavori urgenti di messa in sicurezza della strada provinciale 161 Alcara li Fusi alla ditta Ciesseci di Nicosia (En) per un importo contrattuale di € 1.994.509,54 di cui € 61.836,46 per oneri sicurezza.

Il progetto è stato finanziato con Decreto del Dirigente Regionale della Regione Siciliana n° 1648 del 15 giugno 2022 per un importo di € 3.000.000,00 e, con successivo Decreto del Dirigente Regionale della Regione Siciliana n° 4898 del 21 dicembre 2022, si è proceduto a una integrazione che ha determinato un importo complessivo di € 4.200,000,00.

Gli interventi prevedono il consolidamento dei tratti dissestati, le esecuzioni di tiranti di ancoraggio dei muri, il rifacimento delle sedi stradali con le relative barriere di protezione e della segnaletica orizzontale e verticale, la risagomatura delle cunette e delle caditoie e il drenaggio delle acque di falda. Il tempo utile per l’ultimazione è stato fissato in 382 giorni naturali e consecutivi per cui il termine di ultimazione sarà il 12 ottobre 2024.

I lavori rientrano nel Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Messina “PO FESR 2014/2020 –OT 7.4.1 –Strategia D’Area Sperimentale -Aree Interne SNAI Nebrodi –AINEB 16”.

Il Direttore dei Lavori è l’ing. Anna Chiofalo mentre il R.U.P. è l’arch. Francesco Orsi.

Il Responsabile dell’Ufficio Comunicazione Istituzionale

Addetto Stampa dott. Giuseppe Spanò

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.