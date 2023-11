Alcara li Fusi – Dipendenti comunali e assessore alle Pari Opportunità vestite di rosso contro la violenza

25 Novembre – Uno scatto fotografico per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Un segnale molto importante per tutte le donne, ma non solo, quello che l’amministrazione comunale insieme alle dipendenti del comune di Alcara li Fusi, vuole dare per dire alle donne che non sono sole e che anche contro la violenza bisogna fare rete perché unire le forze significa dare risposte efficaci.

In occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, la dott.ssa Morena Manasseri, in qualità di Assessore con delega alle Pari opportunità del Comune di Alcara li Fusi, insieme alle dipendenti comunali, tutte vestite di rosso, hanno voluto testimoniare e ribadire, con uno scatto fotografico, la ferma volontà di contrastare qualsiasi tipo di sopruso e di discriminazione.

Per l’evento la facciata della sede del Palazzo Municipale è stata illuminata di rosso, colore simbolo di un futuro luminoso, per dire no alla violenza contro le donne ed è stata allestita l’aula consiliare con l’esposizione di diverse paia di scarpe rosse e delle rose.

“L’Amministrazione comunale – dichiara l’assessore Manasseri – in collaborazione con la Presidente del Consiglio Comunale, Ing. Mariarosa Calcó, e con la vice presidente Maria Rita Vinci, è da sempre sensibile al tema della violenza sulle donne e ritiene fondamentale continuare a impegnarsi in attività in grado di sensibilizzare tutti i cittadini al problema della violenza di genere cominciando dalla scuola dell’infanzia”. Il tragico femminicidio che ha visto vittima Giulia Cecchettin è un’occasione importante per avviare una seria trasformazione culturale. Quello di Giulia è il 105esimo femminicidio in Italia dall’inizio del 2023, e arriva a pochi giorni dal 25 novembre, la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Ed è una storia che fa rabbia e scuote le coscienze del nostro Paese. Un ringraziamento particolare va alla signora Marialuisa Farinella per aver omaggiato il Comune di Alcara li Fusi con un quadro dipinto a mano che ripropone parte di un testo del poeta e drammaturgo inglese Shakespeare che condanna ogni violenza contro le donne”.

Ogni volta che una donna lotta per se stessa, lotta per tutte le donne. (Maya Angelou)

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.