Come, in modo scientifico, alcol e droghe – e in particolare il crack – si sono diffuse a Palermo, diventando non solo piaghe sociali, ma fattore di dipendenza fisica e mentale quotidiana per almeno 15 mila persone. Senza distinguere tra il disoccupato e il politico.

Il medico e direttore dell’Unità Operativa Complessa Dipendenze Patologiche Asp Palermo Giampaolo Spinnato è l’ospite della puntata 52 di “Egoriferiti”, l’unico videopodcast del Sud Italia, disponibile su YouTube e Spotify, tutti i giovedì dalle 21.

YOUTUBE: https://www.youtube.com/watch?v=_UtRPLchl9s

SPOTIFY: https://open.spotify.com/episode/2ZKM6nih2fEJK2aWCjuThv?si=YFU2WlAJTJiHiBXKeGfnFQ

“Egoriferiti” è la conversazione tra un ospite e le sue due coscienze – rappresentate dal regista Giuseppe Cardinale e dal giornalista Vassily Sortino – alla ricerca del punto più sincero del proprio essere.

Nel corso dell’intervista il medico ha spiegato come e perché le droghe e alcol siano diventate – con tutti i problemi di dipendenza che questo comporta – elemento quotidiano della vita di tanta gente e di tante famiglie, senza distinzione di età e di ceto sociale. Si è poi parlato della diffusione del crack a Palermo e dei problemi che quotidianamente si trova ad affrontare un mondo della sanità legato al recupero dei soggetti dipendenti da stupefacenti, che affronta i tagli continui dei budget. Si è anche sfiorato il tema politico legato alle dipendenze, utilizzando come esempio l’attuale deputato all’Assemblea regionale siciliana Gianfranco Micciché, che in un recente passato ha dichiarato di essere un consumatore di cocaina.

Anche il Dottore Giampaolo Spinnato ha contribuito alla ironica raccolta fondi che Egoriferiti promuove, con un salvadanaio personalizzato, per avere come ospite il comico palermitano Toni Matranga, del duo Matranga e Minafò, che ha chiesto agli autori del programma ben 10 mila euro di compenso per partecipare. Agli intervistati di ogni puntata decidere quanto depositare per la causa, nel nome dello slogan: “Quanto vale per te Toni Matranga?”.

Il podcast Egoriferiti lo potete trovare su:

YouTube (tutte le puntate): https://www.youtube.com/playlist?app=desktop&list=PLwNjiqflOoJfqN6jx-G3lj8-l0Q7a7Pcg&fbclid=PAAaZW5bY-oqGvLkm1h0I3Q7J2isVeWkX6GZetSkFkgQshvCW9SShYQrqvXZI

Spotify (tutte le puntate): https://open.spotify.com/show/7uyiwFIRzfcCiEQJyxMC9o?si=ld_C_JxWSm6u0DityjMoRw

Facebook: https://www.facebook.com/EGOriferiti

Instagram: https://www.instagram.com/egoriferiti?igsh=c2puZXMyYmF2cjlh

TikTok: https://www.tiktok.com/@egoriferitipodcast?_t=8kTTYvzUfmS&_r=1





Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.