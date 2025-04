Palermo 17 aprile 2025 – Sit-in di protesta oggi in via Ruggero Settimo dei lavoratori e delle lavoratrici dello store di abbigliamento Alcott. I motivi della protesta sono legati al mancato riconoscimento del salario differito, in particolare ai permessi retribuiti che da 10 anni lavoratrici e lavoratori non hanno mai ottenuto.

“Ancora una volta quanto è nelle previsioni del Ccnl non viene rispettato – sostiene il segretario generale della Filcams Cgil Palermo Giuseppe Aiello – Abbiamo dovuto nel tempo rivendicare, in un contesto di relazioni sindacali complesse, anche i giusti livelli di inquadramento dei lavoratori: sindacalmente abbiamo riscontrato grandi difficoltà ad averli riconosciuti e abbiamo dovuto sfidare l’azienda anche con i ricorsi. Alla fine, abbiamo ottenuto il risultato prima della definizione delle cause davanti al giudice”.

“Un’azienda come la Alcott, marchio cardine del gruppo Capri – prosegue Aiello – non può tenere i lavoratori in questa situazione di difficoltà, in una fase in cui l’inflazione elevata continua a falcidiare il salario dei lavoratori. Ancor più per il fatto che si tratta di un’azienda che continua a fare sviluppo ed è anche sponsor della squadra del Palermo Calcio. E’ incomprensibile che una realtà importante come Alcott faccia investimenti per sponsorizzare il proprio marchio ad alto livello per poi sembrare voler far economia con il salario delle lavoratrici e dei lavoratori”.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.