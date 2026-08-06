Alessandro Nicolò Salerno, giovane artista di 20 anni originario della provincia di Palermo, muove i suoi primi passi nel panorama musicale italiano con grande determinazione e passione. Nonostante abbia iniziato il suo percorso artistico da poco tempo, è già pronto a presentarsi al pubblico con il suo primo singolo inedito, un progetto che rappresenta l’inizio di una carriera ricca di ambizioni.

Il brano sarà disponibile dal 10 agosto su tutte le principali piattaforme digitali di streaming e download. Il videoclip ufficiale è già disponibile su YouTube e può essere visto al seguente link:

L’ingresso in una casa discografica rappresenta un importante traguardo per il giovane cantante, che è già al lavoro sui suoi prossimi progetti musicali. Tra questi spicca “BAILA CON ME”, un nuovo singolo dal ritmo coinvolgente e dalle sonorità moderne, con cui Alessandro punta a conquistare un pubblico sempre più ampio.

Parallelamente, l’artista sta preparando il suo primo album, intitolato “CATENE”, un progetto discografico composto da 10 brani completamente inediti. L’album racconterà emozioni, esperienze personali e storie di vita attraverso uno stile autentico e contemporaneo, mettendo in evidenza la personalità artistica di Alessandro Nicolò Salerno.

Con entusiasmo, dedizione e il desiderio di affermarsi nel mondo della musica, Alessandro guarda al futuro con l’obiettivo di far conoscere la propria voce e il proprio talento a un pubblico sempre più vasto.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.