La recente visita del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi non ha tranquillizzato i Palermitani e non è li ha rassicurati rispetto al fenomeno della violenza dilagante in città. Sono stati elencati freddi numeri che purtroppo non fotografano la realtà che ogni giorno vivono i cittadini, i turisti e i commercianti».

A dirlo è Alfonso Alaimo, coordinatore regionale di Alternativa Popolare in Sicilia, il partito il cui segretario nazionale è Stefano Bandecchi, riferendosi alla visita del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi a Palermo.





«Leggere – continua Alaimo – di un calo del 13 per cento dei reati o di un agente ogni 190 abitanti, serve forse a rassicurare le istituzioni nazionali, ma non consola chi a Palermo ha paura ad attraversare la propria strada la sera o chi ha smesso di denunciare per rassegnazione. Palermo non è un file Excel: è una città ferita, dove l’illegalità dilaga, dove lo Stato ha perso il presidio del territorio e la violenza metropolitana ha preso il sopravvento, I cittadini non chiedono miracoli, ma azioni concrete, visibili, urgenti. E invece, sentiamo parlare di zone rosse senza alcuna chiarezza o di telecamere che “arriveranno”. Ma chi vive in città ha bisogno di sicurezza adesso».





«Alternativa Popolare – conclude Alaimo – da tempo indica una strada chiara: l’impiego dell’esercito come misura straordinaria, ma necessaria, per riportare ordine e legalità. È una proposta che ribadiamo da mesi e che purtroppo continua a cadere nel vuoto, ignorata da chi preferisce rincorrere il consenso a parole, invece di affrontare il problema alla radice. Palermo ha bisogno di risposte, non di rassicurazioni. Ha bisogno di presenza, non di statistiche. Ha bisogno di coraggio, non di attese».

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.