Domenica 21 giugno 2026, alle ore 18:30, presso il Porticciolo della Cala di Palermo, sul prato antistante la Lega Navale Italiana, si svolgerà una speciale sessione di Yoga organizzata dal Centro di Cultura Rishi di via Salvatore Bono 19, in occasione dell’International Day of Yoga 2026.

L’iniziativa, gratuita e aperta a tutti, rappresenta un’importante occasione di incontro e condivisione attraverso la pratica dello Yoga, disciplina millenaria riconosciuta in tutto il mondo come strumento di benessere, armonia e crescita interiore.





L’evento è realizzato in collaborazione con la Lega Navale Italiana – Sezione di Palermo e ha ricevuto i prestigiosi patrocini dell’Ambasciata dell’India a Roma, dell’Unione Induista Italiana e dell’Ananda Ashram di Pondicherry (India), diretto dal Dr. Ananda Balayogi Bhavanani.

L’alto profilo istituzionale e internazionale dei patrocini concessi conferisce a questa iniziativa un rilievo di primo piano nel panorama delle celebrazioni italiane della Giornata Internazionale dello Yoga. Questi autorevoli riconoscimenti attestano, infatti, il valore culturale e spirituale dell’evento e ne fanno una delle manifestazioni più significative, promosse in Italia in occasione dell’International Day of Yoga 2026, inserendola in un contesto di respiro internazionale.





Ai partecipanti è consigliato di indossare abiti bianchi, simbolo di libertà, pace e purificazione, valori profondamente connessi al percorso yogico. È inoltre richiesto di portare con sé un tappetino personale e un telo leggero da utilizzare durante la fase finale di rilassamento.

La partecipazione è gratuita con prenotazione obbligatoria. Per informazioni e prenotazioni: Tel. 338 7169008. E-mail: rishi@centroculturarishi.it

Da sempre il Centro di Cultura Rishi condivide con gratitudine gli insegnamenti trasmessi dal Maestro Yogiraj Aruna Nath Giri, nella consapevolezza che lo Yoga non sia un insieme di tecniche o posture, ma un autentico cammino di vita, conoscenza e ricerca interiore, custodito e tramandato dalla grande Tradizione spirituale dell’India.

La sessione si svolgerà in una cornice particolarmente suggestiva: il giorno del Solstizio d’Estate, in uno spazio aperto affacciato sul mare, offrendo ai partecipanti l’opportunità di vivere un’esperienza di pratica, raccoglimento e condivisione in armonia con la natura.

Luogo: Porticciolo Cala, Prato Lega Navale, SICILIA

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