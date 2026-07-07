Sarà un’importante occasione di confronto tra istituzioni, Commissione Europea, EUIPO (Ufficio dell’Unione Europea per la proprietà intellettuale), enti territoriali, associazioni di categoria e rappresentanti dei principali distretti produttivi siciliani, con l’obiettivo di approfondire le opportunità offerte dal nuovo sistema europeo di tutela delle produzioni artigianali e industriali legate ai territori. La Camera di Commercio di Palermo Enna, venerdì prossimo, 10 luglio, ospiterà dalle 9.30 alle 13 (via E. Amari 11 – Sala Terrasi) una nuova tappa del roadshow “L’Italia che crea. Tra tradizione e innovazione”, iniziativa promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy dedicata al ruolo delle “Indicazioni Geografiche” per i prodotti artigianali e industriali, alla luce del Regolamento (UE) 2023/2411.





Il roadshow intende promuovere una maggiore conoscenza del nuovo quadro normativo europeo che introduce la tutela delle Indicazioni Geografiche per i prodotti artigianali e industriali, valorizzando il patrimonio produttivo italiano e favorendo la competitività delle imprese attraverso strumenti di protezione della qualità, dell’identità territoriale e del Made in Italy.

Ad aprire i lavori: Alessandro Albanese, presidente della Camera di Commercio Palermo Enna; Edy Tamajo, assessore delle Attività produttive della Regione Siciliana; Roberto Lagalla, sindaco di Palermo; Amedeo Teti, capo dipartimento del Dipartimento Mercato e Tutela del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Seguiranno gli interventi di apertura affidati a due autorevoli rappresentanti delle istituzioni europee: Nathalie Berger, direttrice della Direzione generale del Mercato Interno, dell’Industria, dell’Imprenditoria e delle PMI della Commissione Europea; Andrea Di Carlo, vice direttore esecutivo dell’EUIPO – Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale. L’incontro sarà introdotto e moderato da: Antonio Lirosi, direttore generale della Direzione generale per la Proprietà Industriale – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.





In programma anche gli interventi dei rappresentanti del sistema camerale e delle associazioni imprenditoriali: Guido Barcellona, segretario generale della Camera di Commercio Palermo Enna; Maria Grazia Bonsignore, presidente del Movimento Donne Impresa di Confartigianato Imprese; Orazio Platamia, vice presidente vicario di Claaai (Confederazione delle Libere Associazioni Artigiane Italiane); Angelo Scalzo, presidente azionale lavorazioni artistiche del legno, marmo e vetro Cna; Maurizio Pucceri, coordinatore di Casartigiani Sicilia; Rosadea Fiorenza, rappresentante di Confapi.

Ampio spazio sarà dedicato alle best practices, con le esperienze dei distretti produttivi e delle eccellenze territoriali siciliane: Giorgio Vanadia, presidente del Distretto Produttivo Ceramiche Made in Sicily; Fabio Roccuzzo, sindaco di Caltagirone; Francesco Re, sindaco di Santo Stefano di Camastra; Marco Cuppari, presidente del Distretto Produttivo Orafi e Argentieri Siciliani; Flavia Pinello, presidente del Mythos Fashion District; Michele Ducato, pittore del carretto siciliano. Concluderà i lavori: Dario Cartabellotta, dirigente generale del Dipartimento delle Attività Produttive della Regione Siciliana.





L’iniziativa vede la partecipazione della Commissione Europea, dell’EUIPO, della Regione Siciliana, della Camera di Commercio Palermo Enna, del Punto Impresa Digitale, nonché delle principali organizzazioni di rappresentanza del sistema produttivo, tra cui Claai, Confartigianato Imprese, Cna, Casartigiani, Aicc e Confapi e la collaborazione del Centro Europe Direct di Palermo della Commissione Europea.

La partecipazione all’evento è gratuita, previa registrazione tramite il link dedicato

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdT-1zw_4vbsX6hcKsIJfWIna74DLv4-r-0LTiHINI0xZOEug/viewform

Luogo: Camera di Commercio Palerrmo, Via E. Amari, 11, PALERMO, PALERMO, SICILIA

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