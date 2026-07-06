Tragedia a Bisceglie

Un bambino di appena 10 mesi è morto dopo essere stato trasportato d’urgenza al Pronto soccorso dell’ospedale di Bisceglie, dove i medici hanno tentato a lungo di salvarlo senza riuscirci. La tragedia si è consumata nel pomeriggio di ieri. domenica 5 luglio, all’interno dell’abitazione di famiglia. Secondo quanto riferito dai genitori ai carabinieri, il piccolo sarebbe caduto dal letto matrimoniale.

Il bambino, che avrebbe compiuto un anno ad agosto, è stato accompagnato in ospedale con un mezzo privato. Quando è arrivato al Pronto soccorso le sue condizioni erano già estremamente critiche.

Il racconto dei genitori

La dinamica dell’accaduto è stata ricostruita sulla base delle dichiarazioni rese dai familiari ai militari dell’Arma.

Secondo quanto riferito, il piccolo sarebbe precipitato dal lettone di casa. La madre ha spiegato al personale sanitario che lungo il bordo del letto erano stati sistemati alcuni cuscini nel tentativo di creare una barriera protettiva, ma questo accorgimento non è stato sufficiente a impedire la caduta.

Gli accertamenti svolti dai carabinieri della Provincia di Barletta-Andria-Trani, allo stato attuale, escludono altre ipotesi rispetto all’incidente domestico riferito dai genitori.

I soccorsi in ospedale

All’arrivo al Pronto soccorso, il bambino presentava un quadro clinico gravissimo.

Secondo quanto emerso, era cianotico e aveva un battito cardiaco molto debole. L’équipe medica ha avviato immediatamente tutte le procedure di emergenza, praticando le manovre di rianimazione per circa un’ora.

Nonostante il lungo intervento dei sanitari, ogni tentativo si è rivelato vano e il decesso è stato dichiarato in ospedale.

Le indagini

La salma del piccolo è stata posta a disposizione dell’autorità giudiziaria.

I carabinieri stanno completando gli accertamenti per ricostruire nel dettaglio quanto accaduto all’interno dell’abitazione e verificare tutti gli elementi raccolti nel corso delle indagini. Al momento, sulla base delle verifiche effettuate, viene esclusa l’ipotesi di cause diverse da quelle riconducibili alla caduta accidentale descritta dai genitori.