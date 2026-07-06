Le previsioni da IlMeteo.it

L’estate rilancia con forza. Dopo una breve fase di instabilità, l’Italia si prepara a vivere un’altra settimana dominata dall’alta pressione subtropicale, destinata a riportare condizioni di tempo stabile e un deciso aumento delle temperature su gran parte del Paese. Secondo le previsioni diffuse da iLMeteo.it, la seconda parte della settimana sarà la più calda, con valori massimi che raggiungeranno e, localmente, supereranno i 35-36°C nelle pianure del Centro-Nord.

Il meteorologo Federico Brescia spiega che l’anticiclone di origine subtropicale tornerà a occupare stabilmente il bacino del Mediterraneo, favorendo una fase di stabilità quasi assoluta e un nuovo incremento termico.

Picco di caldo nella seconda metà della settimana

La risalita dell’alta pressione determinerà un progressivo aumento delle temperature già nei primi giorni della settimana, ma sarà soprattutto tra mercoledì e i giorni successivi che il caldo diventerà particolarmente intenso.

Le aree più esposte saranno le pianure del Centro e del Nord Italia, dove le massime potranno toccare e superare la soglia dei 35 gradi. Al Sud, invece, il quadro meteorologico resterà più ventilato grazie a una diversa disposizione delle correnti, che contribuirà a mantenere un clima leggermente più gradevole.

Afa sempre più intensa nelle città

Oltre alle temperature elevate, aumenterà anche il disagio legato all’umidità.

L’accumulo di aria umida nei bassi strati dell’atmosfera renderà infatti il caldo sempre più afoso, soprattutto nelle grandi città. Le ore serali e notturne saranno quelle in cui la sensazione di caldo risulterà più marcata, rendendo più difficile il raffrescamento dopo il tramonto.

Temporali limitati alle aree montuose

L’alta pressione limiterà quasi completamente il passaggio di perturbazioni organizzate.

Gli unici fenomeni di instabilità saranno rappresentati da brevi rovesci pomeridiani alimentati dal riscaldamento del suolo, destinati a interessare quasi esclusivamente i rilievi.

Qualche isolato temporale potrà svilupparsi lungo la dorsale appenninica centro-meridionale, mentre al Nord gli episodi resteranno confinati prevalentemente alle aree alpine di confine e alle Dolomiti del Nord-Est. Solo in casi isolati questi fenomeni potranno raggiungere le zone pianeggianti.

Le previsioni giorno per giorno

Lunedì 6 luglio

Nord: temporali sui rilievi del Triveneto con possibili sconfinamenti verso le pianure vicine e fenomeni isolati lungo le coste.

temporali sui rilievi del Triveneto con possibili sconfinamenti verso le pianure vicine e fenomeni isolati lungo le coste. Centro: prevalenza di sole, con acquazzoni nelle zone interne.

prevalenza di sole, con acquazzoni nelle zone interne. Sud: tempo generalmente soleggiato, con locali temporali sulla Basilicata.

Martedì 7 luglio

Nord: condizioni stabili e soleggiate.

condizioni stabili e soleggiate. Centro: sole prevalente con isolati rovesci pomeridiani nelle aree interne.

sole prevalente con isolati rovesci pomeridiani nelle aree interne. Sud: cielo in gran parte sereno.

Mercoledì 8 luglio

Nord: sole diffuso e caldo intenso.

sole diffuso e caldo intenso. Centro: tempo stabile con temperature elevate.

tempo stabile con temperature elevate. Sud: prevalenza di sole e clima caldo.

La tendenza: estate sempre più stabile e temperature in aumento

Le indicazioni per i giorni successivi confermano il consolidamento dell’anticiclone subtropicale sul Mediterraneo. Il quadro meteorologico resterà improntato alla stabilità atmosferica, con precipitazioni sempre più sporadiche e temperature destinate a mantenersi su valori superiori alla media stagionale.

L’estate, dunque, entra in una nuova fase caratterizzata da caldo intenso, afa crescente e pochissime interruzioni dovute ai temporali.