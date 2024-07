Assegnati sabato 13 luglio 2024 i premi della 3° edizione del Premio Teatro Amatoriale “Città di Canicattini Bagni” promosso dall’Amministrazione comunale in sinergia con le Compagnie teatrali canicattinese “Le Maschere” e “Il Sipario”, e il riconoscimento della FITA, la Federazione Italiana Teatro Amatoriale.

Nel suggestivo scenario del centro storico di Canicattini Bagni è così calato il sipario su questa prestigiosa rassegna inserita nel ricco cartellone delle manifestazioni del 21° Festival del Mediterraneo 2024, che da luglio a settembre con appuntamenti di rilevo nazionale e internazionale anima l’estate di Canicattini Bagni, richiamando il pubblico delle grandi occasioni e migliaia di visitatori, facendo registrare il pienone di prenotazioni in tutte le strutture ricettive cittadine.

Sul palco di Piazza XX Settembre a fare da bravissima padrona di casa di questa terza edizione del Premio Teatro Amatoria è stata la giornalista Oriana Vella, insieme al Sindaco Paolo Amenta, all’Assessore alla Cultura, Sebastiano Gazzara, al Vice Sindaco Marilena Miceli e all’Assessore allo Sport Salvatore Di Mauro.

Con loro, in una serata arricchita dagli apprezzati interventi musicali del gruppo “Gabriella Acoustic Trio” (Gabriella Greco voce, Giuseppe Raiti e Davide Lapira chitarre), anche i rappresentanti de “Le Maschere” Seby Cascone ed Enzo Lentini e de “Il Sipario” Luigi Fidone e Paolo Sipala, quest’ultimo ha ricordato con un monologo il 32° anniversario della strage mafiosa di via D’Amelio nel quale persero la vita il giudice Paolo Borsellino e gli agenti della scorta Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina, che l’Amministrazione e il Consiglio comunale ricorderanno venerdì 19 luglio con una cerimonia in Piazza Borsellino.

Sono stati otto i riconoscimenti assegnati dalla Giuria tecnica composta dal Prof. Ettore Gazzara, dalla Prof.ssa Laura Cancemi e dal Dottor Gaetano Amenta, figure di rilievo nella comune passione per il Teatro e per l’Arte in generale, e attribuiti alle quattro Compagnie che dal 9 al 12 luglio hanno messo in scena i loro spettacoli sul palco di Piazza XX Settembre:

la Compagna Artefatti di Palazzolo Acreide con “L’aria del continente” di N. Martoglio;

la Compagna Comica di Siracusa con “Il mercante di Venezia” di Bottaro e Firullo regia di Enzo Firullo;

la Compagna Amici del Teatro di Solarino con “Un fidanzato per mia suocera” di G. Allotta;

il Teatro Stabile Nisseno di Caltanissetta con “Il ritorno di Diabolik” di G. Speciale regia di Giovanni Speciale.

Ad aggiudicarsi la targa consegnata dal Sindaco Paolo Amenta per il Migliore Spettacolo della 3° edizione del Premio Teatro Amatoriale “Città di Canicattini Bagni”, salutata da un sentito e condiviso applauso del pubblico, è stata la Compagnia Comica di Siracusa diretta da Enzo Firullo, da ben 50 anni protagonista delle scene teatrali siracusane e siciliane, per la rappresentazione della commedia “Il mercante di Venezia” di Bottaro e Firullo.

Il premio Migliore Regia, consegnato dall’Assessore alla Cultura Sebastiano Gazzara, è invece andato a Giovanni Speciale del Teatro Stabile Nisseno di Caltanissetta per la messa in scena de “Il ritorno di Diabolik” di G. Speciale.

Premio Migliore Attrice Protagonista, consegnato dall’Assessore Salvatore Di Mauro, a Salvina Fama del Teatro Stabile Nisseno per l’interpretazione di “Concettina la Portinaia” ne “Il ritorno di Diabolik”.

Premio Migliore Attore Protagonista, consegnato dal Vice Sindaco Marilena Miceli, a Paolo Ferla della Compagnia Artefatti di Palazzolo Acreide per l’interpretazione di “Nicola Duscio” ne “L’aria del continente”.

Migliore Attrice non protagonista ad Angelica Rubera della Compagnia Comica, per l’interpretazione di “Nerissa” ne “Il mercante di Venezia”, a consegnare il Premio Luigi Fidone de “Il Sipario”.

Migliore Attore non protagonista a Giuseppe Lombardo della Compagnia Amici del Teatro di Solarino per l’interpretazione “Testa di Ming” nella commedia “Un fidanzato per mia suocera” di G. Allotta, premio consegnato da Enzo Lentini de “Le Maschere”.

Migliore Attrice caratterista a Ilaria Giammusso del Teatro Stabile Nisseno per l’interpretazione dell’Ispettrice La Presto ne “Il ritorno di Diabolik” di G. Speciale, a consegnare il Premio Paolo Sipala de “Il Sipario”.

Migliore Attore caratterista a Damiano Pizzo della Compagnia Artefatti di Palazzolo A. per l’interpretazione di “Michelino” ne “L’aria del continente” di N. Martoglio, premio consegnato da Seby Cascone de “Le Maschere”.

«Si chiude bene questa terza edizione del premio dedicato al Teatro Amatoriale che vanta una lunga tradizione e passione nella nostra Canicattini Bagni che, in sinergia con le due Compagnie locali Le Maschere e Il Sipario, che ringrazio, vogliamo valorizzare e allargare ancora di più – ha detto a conclusione delle serata il Sindaco Paolo Amenta – . Iniziamo con tutti gli auspici, dopo gli anni tristi del Covid, questa straordinaria stagione di manifestazioni estive, da luglio a settembre, con grandi e importanti appuntamenti nazionali ed internazionali che fanno già registrare il tutto esaurito di prenotazioni nelle nostre strutture ricettive. Questo è il risultato di un lavoro fatto negli anni e Canicattini Bagni prende sempre più quota e prestigio dal punto di vista dell’attrazione, con tante presenze e sempre maggiori cittadini stranieri dei Paesi europei che scelgono la nostra città per abitarvi e comprare casa. Artisti, professionisti e cittadini di grande città europee che si innamorano del nostro clima, della nostra accoglienza, di questi luoghi suggestivi e di un territorio prezioso, al centro del quale si trova Canicattini Bagni, che il mondo intero ci riconosce quale patrimonio dell’Umanità. Un territorio meraviglioso che abbiamo sempre difeso, protetto e valorizzato. Insomma, niente avviene per caso».

Ad illustrare gli appuntamenti del 21° Festival del Mediterraneo che caratterizzano questa estate canicattinese 2024 sono stati, nei loro interventi, l’Assessore alla Cultura, Turismo e Spettacolo, Sebastiano Gazzara, e il Vice Sindaco Marilena Miceli, ricordando il 30° Festival Jazz, il 41° Raduno Bandistico, il Festival del Rifugiato con il suo decennale percorso culturale e inclusivo che il 15 agosto porterà in Piazza XX Settembre la BabelNova Orchestra, il 37° Palio storico di San Michele con il concerto di Eugenio Bennato, il Museo sotto le Stelle, la passeggiata a coppie con asini, le Sagre dei Quartieri con i sapori iblei, la magia della Danza, i percorsi Liberty, le Escursioni naturalistiche, il piacere della Lettura e dei Libri.

