S’intitola “Le tante epifanie della razza. L’eugenica nell’America di Donald Trump e il razzismo come rapporto sociale” (124 pp., collana “Fuori le mura”), edito da Mediter Italia, l’ultimo libro di Marco Antonio Pirrone, che verrà presentato alle 18 di lunedì 13 aprile alla Feltrinelli di Palermo. A interagire con l’autore sarà Giovanni Di Benedetto, docente di Filosofia e Storia al liceo classico Vittorio Emanuele di Palermo. Modera Gilda Sciortino.

Un testo di straordinaria attualità e di grande efficacia, uno strumento necessario per comprendere il riemergere del razzismo contemporaneo; un progetto, secondo l’autore, regressivo ma realizzato con tecnologie innovative. Un testo che conduce oltre il mito del positivismo e ci svela il fallimento di quella new economy che avrebbe dovuto liberarci dalla fatica del lavoro e dallo sfruttamento.

«Il testo di Marco A. Pirrone, purtroppo, estremamente profetico e di straordinaria attualità – scrive Victor Matteucci, autore della postfazione – offre molte risposte convincenti e spiega in modo efficace le ragioni della riscoperta del razzismo, da parte delle élite occidentali. Un razzismo che ha la funzione di un carburante, di un collante interno, che è necessario per garantire omogeneità e difesa comune riguardo alle minacce e ai pericoli esterni di cui sarebbe responsabile un fantomatico nemico alle porte. Questa cultura eugenetica, del pregiudizio e dello stigma, consente, infatti, una visione neo-medievale, conformista e autoritaria, dentro le mura, dove è prioritario sorvegliare e punire, e aggressiva e spregiudicata, fuori le mura, dove prevalgono guerra e ansia di distruzione con le nuove crociate».

L’autore

Marco Antonio Pirrone è ricercatore di Sociologia generale presso l’Università degli Studi di Palermo. Le sue ricerche si concentrano sulle migrazioni internazionali, il razzismo, il capitalismo e le trasformazioni del lavoro e delle disuguaglianze sociali. Tra i suoi lavori: Approdi e scogli (2002), Crocevia e trincea (2007), Il razzismo in Italia (2010, con M. Mannoia), Razzismi, insicurezza e criminalità (2019), Guerra ai migranti. Neoliberismo e neo-schiavitù del XXI secolo (2025).





Luogo: Feltrinelli, Via Cavour, PALERMO, PALERMO, SICILIA

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