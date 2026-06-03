Il delitto di Garlasco

È stata depositata alla Procura di Brescia l’informativa congiunta dei carabinieri e della Guardia di finanza sulle indagini condotte nell’ambito dell’inchiesta che coinvolge l’ex pubblico ministero Mario Venditti, al centro delle attenzioni investigative in relazione all’archiviazione di Andrea Sempio avvenuta nel 2017. La notizia è stata rilanciata dai canali social del Tg1.

Cosa riferisce il Tg1: Venditti e l’ipotesi di corruzione

Secondo le indiscrezioni riportate dal Tg1, sull’ex pm Mario Venditti non sarebbero emersi elementi tali da avvalorare l’ipotesi di corruzione formulata a suo carico. Quella ipotesi era nata dal ritrovamento di un appunto recante la scritta “Venditti GIP archivia per 20, 30“: un documento rimasto al centro delle attenzioni investigative e al quale si era collegata l’idea che potesse configurare un accordo illecito legato alla decisione di archiviare la posizione di Sempio.

Stando sempre alle stesse indiscrezioni, le indagini avrebbero invece fatto emergere elementi che aggraverebbero le posizioni di alcuni avvocati e carabinieri che erano coinvolti nella vicenda all’epoca dei fatti.