L’Auser Circolo Leonardo Sciascia di Palermo presenta la nuova produzione del gruppo teatrale “Teatro 3”, che torna in scena con la commedia comico-brillante in tre atti dal titolo “Un ingarbugliato sequestro di persona a scopo di estorsione”, adattata e diretta da Vincenzo Fontana.

La rappresentazione, ospitata presso la sede dell’Associazione Pro Loco Arenella (via Papa Pio XII, 8 – Palermo), andrà in scena domani (giovedì 25 giugno alle ore 21). Una serata all’insegna dell’ironia e del teatro popolare, in cui equivoci, dinamiche familiari e situazioni paradossali si intrecciano in un ritmo vivace e coinvolgente.





Ecco il cast di attori che compongono il gruppo “Teatro 3” e che si alterneranno in ordine di apparizione: Carolina Fanara, Gaspare Migliore, Giovanni Tripi, Vincenzo Fontana, Francesca Lipari, Domenica Riccobono, Salvatore Barcia, Loredana e Amalia Polenchì, Paolo Lo Cascio e Rosario Zampardi.

La messa in scena di questo lavoro conferma la vocazione culturale dell’Auser Circolo Leonardo Sciascia che, attraverso il teatro, promuove socialità, partecipazione e valorizzazione dei talenti locali. Il gruppo “Teatro 3” rinnova così il proprio impegno nel proporre spettacoli accessibili, capaci di unire leggerezza e spirito di comunità.

Luogo: Associazione Pro Loco Arenella, Via Papa Pio XII, 8, PALERMO, PALERMO, SICILIA

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