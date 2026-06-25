Nel Vicentino

Due persone sono morte questa mattina nell’incidente avvenuto poco dopo le 9 nella galleria di Malo, lungo la Superstrada Pedemontana Veneta nel Vicentino. Le vittime sono un sacerdote salesiano di 37 anni, don Francesco Andreoli, e un animatore parrocchiale di 16 anni che era con lui in auto. I due stavano precedendo un pullman di ragazzi del Grest di Schio diretti a Gardaland per una giornata di svago.

La dinamica dell’incidente

Secondo le prime ricostruzioni, la macchina del sacerdote avrebbe tamponato un camion all’interno della galleria. Dopo essersi fermati per controllare i danni e scusarsi col conducente dell’altro mezzo (che ha consigliato loro di risalire in auto per spostarla dal luogo pericoloso), i due sarebbero risaliti in auto. Il veicolo era fermo, infatti, in un punto delicato della carreggiata. A quel punto sarebbero stati travolti da una terza vettura, un’Audi. Il conducente di quest’ultima, un 40enne di Pordenone, è rimasto ferito. È stato trasportato all’ospedale di Santorso in codice giallo con un trauma toracico. Sul posto sono intervenuti il Suem 118 e la Polizia Stradale.

La galleria è stata chiusa per circa tre ore. Il traffico è stato dirottato sulla viabilità ordinaria. Nella fase acuta dell’emergenza era consentita solo la marcia in direzione Treviso. I vigili del fuoco hanno operato sul posto. Le operazioni di soccorso si sono protratte a lungo.