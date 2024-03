Terzo appuntamento della rassegna letteraria “Bagli Narranti”, organizzata dall’Associazione Misiliscemi con il Comune e la libreria Ubik Erice. Giovedì 21 marzo alle ore 18.00, nel suggestivo scenario di Villa Immacolatella, a Pietretagliate, sarà presentato “Buonanotte Totò”, nuovo romanzo dello scrittore Maurizio Macaluso, edito da Margana Edizione.

Il libro racconta la storia del piccolo Totò, un bambino di otto anni che vive con la famiglia in Sicilia. Un’infanzia serena che devia bruscamente quando i genitori iniziato a litigare. Totò è sorpreso, smarrito, impaurito. Le liti sono sempre più frequenti. Un crescendo di odio e di violenza che lo travolge. La madre sprofonda in una terribile depressione, un buco nero in cui porta con sé il piccolo Totò. Un viaggio all’inferno che lo segnerà per sempre. Sullo sfondo il paese, la società siciliana, con le sue regole, gli uomini sopra e le donne sotto, una comunità che osserva, giudica, condanna. “Buonanotte Totò” è una storia d’amore, dolorosa e tormentata, di resilienza e di rinascita. Un canto alla vita, alla sua complessità e alla sua bellezza.

Converserà con l’autore la giornalista Jana Cardinale mentre le letture saranno a cura di Antonella Scaduto. Il racconto sarà accompagnato dagli intermezzi musicali di Alessio Greco, alla chitarra, ed Eliana Longo, alla tastiera.

L’ingresso è libero

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.