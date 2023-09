“Ognina Borgo di Eccellenza”, un’iniziativa dedicata al recupero della memoria storica di un quartiere dalla forte identità storica, culturale ed enogastronomica. Lo splendido borgo di Ognina è un un’oasi naturalistica al centro del Golfo di Catania, caratterizzato da una storia lunga secoli fatta di miti ellenici, festività religiose, riti e tradizioni, eruzioni e influssi culturali provenienti da diversi popoli del mare.

Queste le ragioni della rilevanza del progetto che lavorerà al recupero e alla promozione della memoria storica, dell’identità, della tradizione dei nostri borghi marinari, giacimenti culturali da cui attingere linfa vitale per lo sviluppo della nostra Sicilia.

“Per la nostra Giunta in piena sintonia con l’Assessorato Regionale Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, il borgo di Ognina, rappresenta il fulcro di diverse tradizioni sia culturali, caratteristiche di una città, ma anche enogastronomiche e lavorative, come quella della pesca – ha dichiarato Andrea Guzzardi Assessore alla Pubblica istruzione, edilizia scolastica, agricoltura, pesca e borghi marinari del Comune di Catania – Ecco perché l’azione concreta è quella di valorizzare e prendere piena coscienza della bellezza di questo borgo con le sue straordinarie tradizioni. Questo, oggi, è il nostro obiettivo, permetterne la sua promozione, conoscenza dal punto di vista culturale, enogastronomico e lavorativo”.

Il progetto, nato dall’idea di Francesco Chittari e sviluppato dall’agenzia Scirocco, in collaborazione con il Comune di Catania, è promosso dall’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, per dare nuova vita anche dal punto di vista turistico a questo piccolo gioiello del Mediterraneo.

L’obiettivo dell’azione è dare avvio all’attività di marketing territoriale, veicolata con il sito web che racconterà la conoscenza storica e naturalistica del borgo, i servizi turistici presenti (dove alloggiare, pranzare e fare shopping), l’enogastronomia locale e la road map del progetto.

“Ci concentreremo sull’eccellenza territoriale nella sua complessità, – racconta Danilo Catania (Ceo dell’Agenzia Scirocco) – da come già si evince dalla scelta del Payoff “Borgo Marinaro Catania” perché volevamo sottolineare l’appartenenza territoriale di un borgo dalle numerose eccellenze.”

“Mettere a risalto gastronomia, storia, miti e valori che vengono tramandati da generazioni di pescatori e questa aristocrazia del mare che ha fede e rispetto del tempo. – dichiara Francesco Chittari, ideatore del progetto – Tutto questo lo vogliamo raccontare attraverso mezzi moderni, comunicazione visiva e un’azione di marketing innovativa”.

“Anticamente il suo toponimo era Lògnina, dal nome del fiume che fu sepolto a seguito della colata lavica del 1381, il Longàne – racconta Padre Angelo Mangano della Chiesa S.M. Bambina di Ognina. – Un borgo dunque fatto non solo di storia ma anche di trasformazioni naturali di rilievo, fin dall’antichità importante scalo marittimo per molti popoli del mare. A questo si accompagna la festa in onore della Santa Vergine Maria che si festeggia ogni anno l’8 settembre: “A festa da Bammina”, un legame tra la Madonna e i pescatori del borgo molto forte che ha da sempre accompagnato la vita di questo territorio”.

Storie e tradizioni che fanno oggi del Borgo di Ognina uno tra i più belli presenti nell’Isola ma che necessitano di essere promosse anche tramite l’azione culturale di divulgazione con le scuole, attraverso il coinvolgimento delle giovani generazioni.

“Ogni giorno ci impegniamo per costruire un collegamento saldo tra formazione e valorizzazione del territorio, lo stesso che tanto amiamo e su cui investiamo per costruire il futuro dei nostri ragazzi. – chiosa il dirigente del Politecnico del Mare, Vice Presidente dell’ITS di Catania e Cavaliere Brigida Morsellino.”

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.