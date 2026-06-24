Cresce la preoccupazione tra i cittadini per la presenza di insetti infestanti e roditori in diverse zone della città. Con l’arrivo del caldo, il fenomeno sta alimentando un forte clima di allarmismo e numerose segnalazioni da parte dei residenti.

A raccogliere il grido d’allarme della comunità è stato Gabriele Di Pietro, che ha portato la questione all’attenzione del Comune chiedendo un intervento tempestivo.





«Da giorni ricevo segnalazioni da parte di tante famiglie preoccupate. C’è un forte allarmismo in città e chiedo un’intervento necessario e rapido per tutelare la salute e il benessere della comunità», afferma Di Pietro.

Tra le richieste avanzate vi sono interventi di disinfestazione e derattizzazione, oltre a controlli nelle aree che potrebbero favorire la proliferazione degli infestanti.

«Ho semplicemente raccolto la voce dei cittadini e portato all’attenzione delle istituzioni una problematica che non può essere sottovalutata», conclude Di Pietro.

Luogo: FLORIDIA, SIRACUSA, SICILIA

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