Le previsioni da Il Meteo.it

L’estate italiana entra ufficialmente nella fase più estrema di questa eccezionale ondata africana che da giorni sta trasformando gran parte del Paese in una gigantesca camera rovente. Ma la sensazione diffusa di attesa per possibili temporali capaci di portare refrigerio rischia di trasformarsi rapidamente in una delusione.

Il motivo è semplice: i temporali che in queste ore stanno comparendo in alcune zone non stanno abbassando realmente le temperature.

Secondo Lorenzo Tedici, meteorologo de IlMeteo.it, il quadro atmosferico resta completamente dominato dall’anticiclone Caronte, una struttura di alta pressione africana sempre più potente che continuerà a bloccare qualunque vero ricambio d’aria almeno fino ai primi giorni di luglio.

I temporali non rinfrescano: sono vere e proprie “docce calde”

Molti italiani nelle ultime ore hanno osservato rovesci improvvisi, soprattutto nelle zone interne e montuose, sperando in un abbassamento delle temperature.

Ma la realtà meteorologica è molto diversa.

Spiega Lorenzo Tedici: “In un quadro sinottico dominato dall’anticiclone africano Caronte, sembra mancare all’appello un solo elemento: i forti temporali rinfrescanti. Se è vero che l’immensa energia termica accumulata in questi giorni favorisce lo sviluppo di improvvisi focolai temporaleschi, come abbiamo osservato nelle ultime ore, è altrettanto vero che non stiamo assistendo a un reale cambio di circolazione”.

Il motivo è strettamente fisico. Questi temporali non sono collegati al passaggio di perturbazioni atlantiche accompagnate da aria fredda in quota. Di conseguenza non producono il classico effetto refrigerante.

Pioggia sì, ma l’umidità esplode

La pioggia, paradossalmente, rischia persino di peggiorare la situazione.

Continua Tedici: “Il motivo è prettamente fisico: non sono associati al transito di una perturbazione atlantica accompagnata da aria fresca in quota (che durante le precipitazioni si riverserebbe verso il suolo), ma sono generati esclusivamente dall’eccesso di calore e dalla rapida saturazione del vapore acqueo nell’atmosfera. Si tratta, all’atto pratico, di vere e proprie ‘docce calde’”.

Il risultato è quasi nullo sul piano del benessere fisico. Durante i rovesci le temperature scendono appena di uno o due gradi. Nel frattempo però aumenta sensibilmente il contenuto di umidità nell’aria.

“Durante questi rovesci le temperature registrano cali irrisori (appena 1-2°C), mentre il contenuto di umidità nell’aria subisce un’ulteriore impennata. Il risultato per il nostro organismo è nullo: la temperatura percepita rimane identica, mantenendo inalterato il senso di oppressione e disagio fisico”.

Notti super tropicali: si dorme sempre peggio

Uno dei fenomeni più critici di questa lunga fase africana resta quello delle cosiddette notti super tropicali. In molte città del Nord Italia, comprese grandi aree urbane come Milano, i termometri durante la notte fanno enorme fatica a scendere sotto i 25 gradi. Questo significa assenza di recupero fisiologico per il corpo. Il sonno diventa meno efficace, aumenta lo stress termico accumulato durante il giorno e cresce progressivamente il disagio fisico generale.

Da giovedì cambia tutto: spariscono anche i temporali

I temporali pomeridiani continueranno ancora per poche ore. Secondo gli ultimi modelli, la finestra di instabilità si chiuderà già da giovedì. Da quel momento l’anticiclone africano intensificherà ulteriormente la propria forza.

Tedici spiega: “Avremo a che fare con questa instabilità pomeridiana fino alla giornata di giovedì. Successivamente, l’anticiclone Caronte si rafforzerà ulteriormente, inibendo i temporali e rendendo l’atmosfera ancora più stabile e rovente”. Tradotto: ancora meno possibilità di refrigerio.

Domenica e lunedì il momento peggiore: 41 gradi reali

La fase più critica di tutta questa lunghissima ondata di calore arriverà tra domenica e lunedì.

Il Centro-Nord sarà l’area più colpita. Le previsioni indicano picchi reali fino a 41 gradi soprattutto tra Toscana ed Emilia-Romagna.

Ma il dato più impressionante riguarda il calore percepito. Lungo gran parte della costa ligure, infatti, la combinazione tra temperature elevate e umidità eccezionalmente alta farà schizzare la percezione corporea fino a 45 gradi. Un livello di stress biometeorologico molto elevato.

Ministero della Salute: massima attenzione ai bollini rossi

Il quadro sanitario sta diventando particolarmente delicato.

I bollini rossi diffusi dal Ministero della Salute indicano il massimo livello di rischio.

Le raccomandazioni restano molto precise:

evitare esposizione diretta nelle ore centrali della giornata;

bere frequentemente;

restare in ambienti freschi o climatizzati;

limitare qualunque attività fisica intensa;

proteggere anziani, bambini e soggetti fragili

Quando finirà questa lunga fase africana

La domanda che ormai tutti si pongono è una sola: quando arriverà il vero cambiamento? Per adesso servirà ancora pazienza.

Le simulazioni a lungo termine iniziano a mostrare una possibile svolta nei primi giorni di luglio. L’anticiclone Caronte potrebbe infatti spostarsi progressivamente verso sud-est, permettendo finalmente l’ingresso di correnti più fresche provenienti dal Nord Europa.

La situazione potrebbe diventare quasi paradossale. Luglio potrebbe risultare più sopportabile degli ultimi giorni di giugno.

Conclude Tedici: “Per scorgere la luce in fondo a questo tunnel sahariano, bisognerà attendere l’inizio del prossimo mese. I primi giorni di luglio potrebbero infatti coincidere con uno slittamento dell’anticiclone Caronte verso sud-est, un movimento in grado di sbloccare la circolazione e favorire finalmente l’ingresso di correnti più fresche e instabili dal Nord Europa. Sembra un paradosso vista la stagione, ma a luglio, molto probabilmente, si starà meglio di adesso”.