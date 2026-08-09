Dove si concentra l'allerta massima

C’è un paradosso che riguarda il Nord Italia in questi giorni. Proprio il caldo accumulato nelle ultime settimane può trasformarsi in violenti temporali.

Nel frattempo il bollettino del ministero della Salute non registra miglioramenti: restano 19 le città italiane con il bollino rosso anche per domani, lunedì 10 agosto.

Dove si concentra l’allerta massima

Tra le città contrassegnate dal livello più alto figurano Ancona, Bari, Bolzano, Catania, Firenze, Roma e Viterbo.

Sei si collocano invece in bollino arancione, corrispondente al livello due di allerta: oltre a Bolzano, già segnalata, ci sono Brescia, Milano, Trieste, Venezia e Verona.

La settimana si apre con sole due città in bollino giallo: Torino e Cagliari.

Perché il Nord rischia i temporali

Al Nord l’arrivo di correnti più fresche in quota potrebbe determinare un aumento dell’instabilità atmosferica.

Il meccanismo lo spiega Lorenzo Tedici, meteorologo di iLMeteo.it: l’ondata di caldo africano rende l’atmosfera instabile, per effetto del calore accumulato e dell’elevata umidità. Una condizione che trasforma il Nord in una polveriera, pronta a esplodere quando arriva aria fresca in quota.

Temporali violenti e grandinate potrebbero interessare in particolare le Alpi, le Prealpi e l’Appennino fino a lunedì, con i pomeriggi come fascia oraria più a rischio.

Dove si trova refrigerio

Chi cerca sollievo dovrà spostarsi in quota.

Secondo le indicazioni degli esperti, occorre salire oltre i 1500-2000 metri.

Il rialzo termico di metà settimana

La parentesi instabile sarà però breve. Da martedì l’anticiclone africano tornerà a rafforzarsi, portando l’Italia verso l’apice della quarta ondata di caldo.

Le temperature previste sono di 39 gradi a Roma e tra i 37 e i 38 a Milano, con notti tropicali e uno zero termico elevato, collocato a 4800 metri.

Il picco e i possibili segnali di tregua

Ferragosto potrebbe rappresentare il momento culminante di questa ondata.

Qualche segnale di attenuazione è atteso tra il 17 e il 23 agosto, anche se il quadro resta incerto e l’anticiclone potrebbe tornare a rinforzarsi. Sulle previsioni per la giornata di Ferragosto abbiamo pubblicato un approfondimento dedicato qui.