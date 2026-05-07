Il delegato territoriale di Palermo dell’U.I.R. – Unione Insigniti Ordine al Merito della Repubblica Italiana APS, Cav. Dott. Nicola Barretta, è stato ricevuto per una visita istituzionale dall’Onorevole Vincenzo Figuccia, Deputato Questore dell’Assemblea Regionale Siciliana e componente della Commissione Regionale Antimafia.

L’incontro si è svolto in un clima di grande cordialità e collaborazione. Nel corso della visita, il Cav. Barretta ha illustrato le finalità sociali dell’Associazione, fondate sui principi e sui valori sanciti dalla Costituzione italiana, con particolare riferimento al rispetto dei simboli della Repubblica, alla promozione della legalità, dei valori democratici e dell’impegno civico.





In occasione dell’incontro, il Delegato Territoriale U.I.R. di Palermo ha omaggiato l’On. Figuccia del crest in ceramica dell’Associazione, gesto particolarmente apprezzato dal Deputato Questore.

L’On. Vincenzo Figuccia ha manifestato attenzione e sensibilità nei confronti delle attività associative, accogliendo positivamente le esigenze dell’U.I.R. e autorizzando la realizzazione di un evento dell’Associazione presso la prestigiosa sede del Palazzo Reale di Palermo, sede dell’Assemblea Regionale Siciliana, in particolare nella Sala Mattarella.





L’U.I.R. ha espresso vivo apprezzamento per la disponibilità dimostrata dall’On. Figuccia, sottolineando l’importanza del dialogo e della collaborazione tra Istituzioni, associazioni e cittadinanza.

La visita ha rappresentato inoltre un’ulteriore occasione per rafforzare il percorso intrapreso dall’U.I.R. volto alla creazione di una rete sempre più solida tra il mondo istituzionale, il tessuto associativo e la comunità civile.

Luogo: PALERMO, PALERMO, SICILIA

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