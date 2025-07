Nel corso dell’ultimo Collegio Docenti dell’Istituto “Branchina” di Adrano, il Dirigente Scolastico, prof. Vincenzo Spinella, ha rivolto un sentito saluto all’intera comunità scolastica, con un particolare pensiero alla prof.ssa Fina Russo, al sig. Nicola Privitera e al sig. Alfio Amato, appartenenti al personale ATA, che si apprestano ad andare in pensione insieme a lui.



Il momento è stato arricchito dal caloroso intervento del DSGA, dott. Angelo Gueli, il quale ha voluto sottolineare il profondo valore umano e professionale del dirigente e dei colleghi in uscita, esprimendo gratitudine per l’impegno e la dedizione che hanno contraddistinto il loro percorso all’interno dell’istituto.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.