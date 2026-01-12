All’Istituto “Pietro Branchina” di Adrano si è svolto un appuntamento speciale del ciclo Branchina Live, inserito nel progetto PESES – Programma di Educazione per le Scienze Economiche e Sociali. Protagonista dell’incontro è stato il prof. Fabrizio Barca, economista di rilievo ed ex ministro del Governo Monti, che ha offerto agli studenti un’occasione di confronto e approfondimento di grande valore formativo.

Al centro dell’incontro si è posto l’articolo 3 della Costituzione italiana, analizzato nelle sue dimensioni di uguaglianza formale e sostanziale. Il prof. Barca si è soffermato in particolare sul tema delle disuguaglianze, illustrando come esse influenzino la vita sociale, economica e culturale del Paese e quali politiche possano contribuire a ridurre i divari.



Il progetto PESES, promosso dall’Università Cattolica del Sacro Cuore e coordinato dal prof. Carlo Cottarelli, mira a fornire ai giovani strumenti critici e conoscenze fondamentali nelle scienze economiche e sociali, promuovendo consapevolezza e partecipazione attiva.

Durante il confronto, il prof. Barca ha dialogato con grande disponibilità con gli studenti del Branchina, rispondendo alle loro domande e stimolandoli a riflettere sul ruolo delle istituzioni e dei cittadini nella costruzione di una società più equa.

L’iniziativa, fortemente sostenuta dalla dirigente scolastica prof.ssa Lucia Lomonico, è stata organizzata dal Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Istituto, con il coordinamento dei docenti Giuseppe Maccarone, Carmelo Aurite, Antonella Caruso e Salvo Finocchiaro.

L’Istituto Branchina conferma così il proprio impegno nella promozione di attività educative di alto profilo, capaci di avvicinare gli studenti ai temi centrali della cittadinanza attiva e delle scienze economico-sociali.

