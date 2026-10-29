Dopo Brancaccio, “Io sono energia” fa tappa allo ZEN – San Filippo Neri. Il progetto di E.C.U. – European Culture University ETS incontra i giovani del quartiere venerdì 30 ottobre 2026 all’Istituto Comprensivo Statale “Giovanni Falcone”, con un laboratorio e un momento musicale aperto a tutti.





Cos’è “Io sono energia”

Il progetto si intitola “Io sono energia – Laboratori di cittadinanza attiva, arte e partecipazione giovanile nei quartieri di Palermo” e nasce dall’omonimo libro di Francesco Panasci, presidente di E.C.U. Parte da un’idea semplice: ogni giovane possiede energie e capacità che diventano conoscenza, creatività, responsabilità e partecipazione quando qualcuno le ascolta e le valorizza.

Per questo gli organizzatori portano le attività direttamente nei quartieri. Sul tema interviene lo stesso Panasci:

«Con “Io sono energia” vogliamo evitare di parlare dei giovani senza parlare con i giovani. Il progetto nasce per raggiungerli nei luoghi in cui vivono, creare occasioni autentiche di ascolto e offrire loro spazi nei quali possano esprimersi, confrontarsi e sperimentare nuovi linguaggi.





Molti ragazzi possiedono capacità ed energie straordinarie, ma spesso non trovano gli strumenti, le opportunità o la fiducia necessari per riconoscerle e trasformarle in un progetto di vita. Il nostro compito è aiutarli a comprendere che il futuro non è qualcosa da attendere passivamente, ma una possibilità da costruire attraverso la conoscenza, la creatività, la formazione e la partecipazione.

Allo ZEN incontreremo i giovani e le realtà che ogni giorno operano nel quartiere. Attraverso il laboratorio, la musica, l’arte e il dialogo con la comunità proveremo a mettere in circolo quella che definiamo “energia umana”: la capacità di reagire, creare relazioni e diventare protagonisti del cambiamento.

Partecipare significa anche assumersi una responsabilità verso sé stessi e verso la propria comunità. Vogliamo che ogni ragazzo, alla fine di questa esperienza, possa tornare a casa con una consapevolezza in più: la propria energia può diventare futuro.»





Appuntamento alle 10:00 in via Pensabene

L’Istituto Comprensivo Statale “Giovanni Falcone” si trova in via Marchese Nicolò Pensabene 34. Alle ore 10:00 parte il laboratorio rivolto ai giovani. Subito dopo l’ECU Lab Trio presenta “Performazioni: Suoni e sonorizzazioni”. Per gli organizzatori la musica è un linguaggio che unisce le generazioni e trasforma l’incontro in un’esperienza di comunità. Sono invitati giovani, famiglie, associazioni e cittadini, e l’ingresso è libero.

L’iniziativa gode della compartecipazione del Ministro per lo Sport e i Giovani. Ha il patrocinio della Regione Siciliana, Assessorato del turismo, dello sport e dello spettacolo, e del Comune di Palermo, Assessorato alle Attività sociali e Assessorato alle Politiche giovanili.





Il calendario del percorso

L’incontro di Bonagia, previsto come seconda tappa, è stato rinviato a causa del recente terremoto. La nuova data sarà comunicata a breve. Intanto il percorso continua venerdì 6 novembre al Liceo Classico Statale “Vittorio Emanuele II” e si chiude sabato 21 novembre all’Archivio Storico Comunale di Palermo, con la restituzione finale e il concerto del gruppo Alenfado.

Chi vuole partecipare allo ZEN trova le porte aperte venerdì mattina, a ingresso libero.

Luogo: Istituto Comprensivo Statale “Giovanni Falcone”, Marchese Nicolò Pensabene 34, PALERMO, PALERMO, SICILIA

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