Domani, 8 dicembre 2024, alle ore 20:30 presso l’Osterio Magno di Cefalù (PA), sarà inaugurata la mostra intitolata “Racconto di un Presepe… Il Presepe napoletano del ‘700 in una personale di Mirco Inguaggiato”. L’evento è organizzato dalla Cooperativa sociale Il Segno e dalla Diocesi di Cefalù.

L’esposizione celebra il presepe napoletano del Settecento, simbolo dell’incontro tra diverse arti: scultura, ceramica, lavorazione del legno e dei metalli, sartoria, pittura e ricamo. I visitatori avranno l’opportunità di ammirare non solo statuine e personaggi in stile settecentesco, ma anche di scoprire le fasi di realizzazione attraverso il talento artigianale di Mirco Inguaggiato.

Inguaggiato, originario di Petralia Sottana (PA), porta avanti una tradizione familiare legata alla lavorazione del legno e alla musica, coltivata per tre generazioni. Dopo essersi formato inizialmente come autodidatta si è successivamente diplomato alla Scuola Maestri Liutai e Archettai di Gubbio sotto la guida del Maestro Ildebrando Minelli. Nel 2019 l’artista ha ripreso il suo progetto, accantonato nel 2005 per la sua giovane età, legato ai presepi, unendo scultura, sartoria e pittura in opere di grande maestria.

La mostra sarà aperta fino al 6 gennaio 2024, tutti i giorni dalle 15:30 alle 18:30, con l’eccezione del 25 dicembre, giorno di chiusura.

L’iniziativa si inserisce all’interno del programma de “La Via dei Presepi”, organizzata in collaborazione con la Pro Loco Cefalù APS e la Diocesi di Cefalù. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare i numeri 0921 926366 o 350 0081587.

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.